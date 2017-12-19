Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Karabükspor maçı özeti ve golleri ile ilgili aradıklarınıza buradan ulaşabilirsiniz. Süper Lig'de 16. haftada Fenerbahçe, Karabükspor ile Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Karabük maçı özeti, golleri, skoru ve detaylarına bu haberden ulaşabilirsiniz. Fenerbahçe Karabükspor maçının ilk 45 dakikası 0-0 eşitlikle sona ererken; 56. dakikada Mehmet Topal'ın vurduğu kafa vuruşuyla eşitlik bozuldu ve Fenerbahçe, Karabükspor karşısında 1-0 öne geçti. İlk golün asistini yapan Mathieu Valbuena, bu sefer Mehmet Topal'ın asistiyle dakikalar 76'yı gösterirken meşin yuvarlağı ağlarla buluşturan isim oluyor. Mücadelenin geride kalan dakikalarında da başka gol sesi çıkmayınca; Fenerbahçe, Karabükspor karşısında Kadıköy'de 3 puana 2 golle sahip oluyor. Sarı-lacivertliler, Karabük engelini 2 farklı skorla geçerek, 32 puana ulaşıp averaj farkıyla Galatasaray'ın önünde 2. sırada yer aldı. Karabükspor ise 8 puanla son sıradaki yerini korumaya devam etti. İşte Fenerbahçe Karabükspor maçı özeti, golleri ve tüm detayları...

FENERBAHÇE 2-0 KARABÜKSPOR MAÇI [GENİŞ ÖZETİ]

M.S. Maçta son düdük geliyor. Fenerbahçe 2-0 kazanarak puanını 32'ye çıkardı. Karabükspor ise 8 puanda kaldı.

90'Ceza sahası önünde yaşanan ikili mücadele sırasında Roman Neustadter, Ceyhun Gülselam'a kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Alper Ulusoy tarafından sarı kartla cezalandırılıyor. Bu kartla Roman Neustadter gelecek maçta cezalı duruma düşüyor.

90'Ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Luis Ibanez'in doğrudan kaleye gönderdiği şutunda Volkan Demirel topa hakim olmayı başarıyor.

90'Müsabakanın sonuna oynanmamış süre olarak en az 4 dakika ilave ediliyor.

86'Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Mathieu Valbuena'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Çağlar Şahin Akbaba topa hakim olmayı başarıyor.

84'Fenerbahçe'de üçüncü ve son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Aatif Chahechouhe oyundan çıkarken, Fernandao yerine giren isim oluyor.

83'Kazanılan serbest vuruşu kullanan İshak Doğan'ın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top Roman Neustadter'den geri geliyor.

82'Ceza sahası önünde yaşanan ikili mücadele sırasında İsmail Köybaşı, İshak Doğan'a kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Alper Ulusoy tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

80'Sağ kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Andre Poko, Mathieu Valbuena'ya yerden sert bir müdahalede bulununca hakem Alper Ulusoy tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

77'Kardemir Karabükspor'da ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Serdar Deliktaş oyundan çıkarken, İshak Doğan yerine giren isim oluyor.

76'Mehmet Topal golde asisti yapan oyuncu oluyor.

76'GOL Fenerbahçe, Mathieu Valbuena'nın golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor. Mehmet Topal'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Mathieu Valbuena, rakiplerini ekarte ederek içe kat ediyor ve ceza alanında sol çaprazdan sağ ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Çağlar Şahin Akbaba'nın solundan köşede ağlarla buluşturuyor.

73'Nabil Dirar'ın ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Giuliano'nun vuruşu istediği gibi olmayınca, açıyı iyi kapatan Çağlar Şahin Akbaba topu uzaklaştırmayı başarıyor.

71'Aynı dakikada Kardemir Karabükspor'da ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Olafur Skulason oyundan çıkarken, Hamidou Traore yerine giren isim oluyor.

71'Fenerbahçe'de ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Roberto Soldado oyundan çıkarken, Mauricio Isla yerine giren isim oluyor.

67'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Mathieu Valbuena'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Barış Başdaş kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

63'Maçın yaklaşık 3'te 2'lik bölümü geride kalırken topla oynama yüzdelerinde ev sahibi Fenerbahçe'nin üstünlüğü göze çarpıyor.

60'Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Mathieu Valbuena'nın ceza alanına gönderdiği ortasında, Kardemir Karabükspor savunması topu uzaklaştırmayı başarıyor.

60'Kullanılan korner atışı sonrasında Fenerbahçe ceza alanında topa elle müdahale olduğu gerekçesiyle penaltı bekledi, maçın hakemi Alper Ulusoy devam kararı verdi.

59'Fenerbahçe gole yaklaşıyor. Aatif Chahechouhe'nun pasıyla topla buluşan Mathieu Valbuena'nın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda Çağlar Şahin Akbaba uzak kale direği dibinden güçlükle topu kornere çeliyor.

59'Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Mathieu Valbuena'nın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top barajdan geri geliyor.

56'GOL Fenerbahçe, Mehmet Topal'ın golü ile maçta öne geçiyor. Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Mathieu Valbuena'nın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Mehmet Topal'ın, altıpas önünde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Çağlar Şahin Akbaba'nın sağından uzak kale direği içine çarparak ağlarla buluşuyor.

56'Mathieu Valbuena golde asisti yapan oyuncu oluyor.

54'Aatif Chahechouhe'nun sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Valerica Gaman kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

52'Valerica Gaman serbest vuruşu geç kullanınca hakem Alper Ulusoy tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

51'Sol kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Osman Çelik, Mathieu Valbuena'ya kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Alper Ulusoy tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

49'Barış Başdaş'ın sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

47'Aatif Chahechouhe'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından auta çıkıyor.

46'Hakem Alper Ulusoy ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalıyor ve ikinci yarıya ev sahibi Fenerbahçe başlıyor.

46'Fenerbahçe ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başlıyor. Şener Özbayraklı oyundan alınırken, Mathieu Valbuena oyuna dahil oluyor.

45'Hakem Alper Ulusoy ilk yarının son düdüğünü çalıyor ve mücadelenin ilk yarısı başladığı gibi golsüz eşitlikle tamamlanıyor.

45'Defansın arkasına atılan pasa hareketlenen Mustapha Yatabare için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

45'Müsabakanın ilk yarısına oynanmamış süre olarak en az 3 dakika ilave ediliyor.43'Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Luis Ibanez'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Aatif Chahechouhe topu uzaklaştırmayı başarıyor.

39'Sağ kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Martin Skrtel, İlhan Depe'ye yerden kayarak kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Alper Ulusoy tarafından sarı kartla cezalandırılıyor. Bu kartla Martin Skrtel gelecek maçta cezalı duruma düşüyor.

38'Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Şener Özbayraklı, Serdar Deliktaş'a yerden kayarak kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Alper Ulusoy tarafından sarı kartla cezalandırılıyor. Bu kartla Şener Özbayraklı gelecek maçta cezalı duruma düşüyor.

37'Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Luis Ibanez'in ceza alanına gönderdiği ortasında Josef De Souza kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

35'Barış Başdaş itirazları sebebiyle hakem Alper Ulusoy tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

34'Sağ kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Luis Ibanez, Şener Özbayraklı'ya kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Alper Ulusoy tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

31'Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Giuliano'nun ceza alanına gönderdiği ortasında Mustapha Yatabare kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

31'Ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Giuliano'nun ceza alanına gönderdiği ortasında Barış Başdaş kafayla topu kornere gönderiyor.

29'Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan İlhan Depe'nin ceza alanına gönderdiği ortasında Volkan Demirel topa hakim olmayı başarıyor.

27'Mustapha Yatabare'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Şener Özbayraklı topu uzaklaştırmayı başarıyor.

24'Sol kanattan kazanılan korneri kullanan İlhan Depe'nin ceza alanına gönderdiği ortasında Mehmet Topal topu uzaklaştırmayı başarıyor.

21'Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Ceyhun Gülselam, Josef De Souza'ya kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Alper Ulusoy tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

20'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Luis Ibanez'in ceza alanına gönderdiği ortasında Mehmet Topal kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

17'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan İsmail Köybaşı'nın ceza alanına gönderdiği ortasında hakem Alper Ulusoy faul gerekçesiyle oyunu durduruyor.

15'Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Luis Ibanez'in ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Serdar Deliktaş'ın vuruşunda top savunmadan geri geliyor. Dönen topu önünde bulan Mustapha Yatabare'nin vuruşunda top kalenin sağından auta çıkıyor.

12'Fenerbahçe bu dakikalarda kısa paslarla rakip yarı alanda etkili olmaya çalışıyor.

9'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan İsmail Köybaşı'nın ceza alanına gönderdiği ortasında, savunmadan seken topu önünde bulan Mehmet Topal için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

8'Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Giuliano'nun ceza alanına gönderdiği ortasında Çağlar Şahin Akbaba tek yumrukla topu kornere gönderiyor.

5'Olafur Skulason'un sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

2'Giuliano'nun sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Osman Çelik kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

1'Hakem Alper Ulusoy maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye konuk ekip Kardemir Karabükspor başlıyor.

M.Ö.Karabükspor'un ilk 11'i: Çağlar, Osman, Barış, Gaman, Luis İbanez, Ceyhun, Poko, Skulason, Serdar, İlhan Depe, Yatabare

M.Ö.Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Volkan, İsmail, Skrtel, Neustadter, Şener, Mehmet Topal, Josef, Aatif, Dirar, Giuliano, Soldado

Fenerbahçe 2. sıraya yükseldi

Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe evinde Karabükspor’u 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler aldığı bu sonuçla Süper Lig’de lider Başakşehir’in 1 puan gerisinde 2. sıraya yerleşti. Karabükspor karşısında 2 farkla kazanarak averajını 14 yapan sarı-lacivertliler, bu sonuçla 2. sırada bulunan Galatasaray’ı da gol farkıyla geride bıraktı. Fenerbahçe, Süper Lig’in 17. haftasında deplasmanda Konyaspor ile mücadele edecek.

Fenerbahçe 5 maçta 15 puan topladı

Süper Lig’de son haftalarda aldığı sonuçlarla şampiyonluk yarışına ortak olan Fenerbahçe, Karabükspor karşısında 2 farklı kazandı ve üst üste 5. galibiyetini elde etti. Galatasaray, Kayserispor ve Osmanlıspor maçlarında aldığı beraberliklerle zirve yarışında geriye düşen Fenerbahçe, Sivasspor maçıyla başladığı galibiyet serisini Antalyaspor, Kasımpaşa ve Bursaspor maçlarında sürdürmüştü. Karabükspor karşısında da galibiyete uzanan Aykut Kocaman’ın ekibi, bu sezon Trabzonsporla birlikte ligde üst üste 5 maç kazanan tek takım oldu.

Skrtel ve Şener Konyaspor maçında yok

Müsabakanın 38. dakikasında rakibine yaptığı sert müdahale sonrası Şener Özbayraklı ve 39. dakikada yaptığı müdahalede Martin Skrtel sarı kart gördü. Şener ve Skrtel, Süper Lig’in 17. haftasında oynanacak Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Tayfur Havutçu, Fenerbahçe maçında

Fenerbahçe-Karabükspor müsabakasını A Millî Takım yardımcı antrenörü Tayfur Havutçu da takip ediyor.

Süper Lig’in 16. haftasında oynanan Fenerbahçe-Karabükspor müsabakasını A Millî Takım yardımcı antrenörü Tayfur Havutçu da takip ediyor. Birçok Süper Lig müsabakasını Lucescu ile takip eden Havutçu, Fenerbahçe-Karabükspor maçını tek başına takip ediyor.

Alper Ulusoy'a lazer tutuldu

Maçın 8. dakikasında nereden geldiği belli olmayan lazer ışığına rağmen hakem Ulusoy maçı devam ettirdi.