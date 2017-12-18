Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de son haftalarda aldığı sonuçlarla şampiyonluk yarışına ortak olan Fenerbahçe, Karabükspor karşısında 2 farklı kazandı ve üst üste 5. galibiyetini elde etti. Galatasaray, Kayserispor ve Osmanlıspor maçlarında aldığı beraberliklerle zirve yarışında geriye düşen Fenerbahçe, Sivasspor maçıyla başladığı galibiyet serisini Antalyaspor, Kasımpaşa ve Bursaspor maçlarında sürdürmüştü. Karabükspor karşısında da galibiyete uzanan Aykut Kocaman’ın ekibi, bu sezon Trabzonsporla birlikte ligde üst üste 5 maç kazanan tek takım oldu.