Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, basına kapalı olan antrenmanın ilk bölümünde futbolcular ısınma koşusu gerçekleştirdi. İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki idman yaklaşık bir saat sürdü. Antrenman, dar alanda çift kale maç ile noktalandı.