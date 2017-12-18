 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, basına kapalı olan antrenmanın ilk bölümünde futbolcular ısınma koşusu gerçekleştirdi. İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki idman yaklaşık bir saat sürdü. Antrenman, dar alanda çift kale maç ile noktalandı.