Süper Lig’in 16. hafta maçında Göztepe’ye konuk olan Atiker Konyaspor, rakibine 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, kendi sahasında iyi oynayan bir rakiple mücadele ettiklerini ifade ederek, “Bu tür maçlardan sonra konuşmak kolay değil. Enteresan bir maç oldu. Sahada yapılması gereken her şeyi yapan bir Konyaspor vardı. Her şey lehimize giderken yediğimiz bir penaltı golüyle maçı kaybettik. Çok net gol pozisyonlarımız vardı. Gol haricinde her şeyi yaptık. Hem bizim açımızdan, hem Göztepe açısından önemli bir müsabakaydı. Önümüzdeki hafta ilk devrenin son maçı. Bu maçı sağlıklı bir şekilde bitirip yapacağımız takviyelerle daha etkili bir Konyaspor izlettireceğiz” dedi.