Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, 2-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Fenerbahçe deplasmanına çok umutlu geldiklerini söyleyen Açıkgöz, “Ama zor şartlarda geldik. Popovic’in ayrılmasından sonra takımla kısa süre beraber olduk. Bu maç için takımı motive ettik. 18 kişi geldik. Takımdaki 6, 7 oyuncuya izin verdik. Buraya gelen oyunculara teşekkür ediyorum. İyi mücadele ettiler. Yan toptan bir gol yedik. Mücadeleyi bırakmadı oyuncular. Fenerbahçe açısından olumlu geçen bir haftada Fenerbahçe bireysel oyuncuların olumlu katkısıyla galip geldi. Onları tebrik ediyoruz. Trabzonspor maçımız var. Şimdi bu maçı düşünüyoruz” dedi.

Kulübün mali yapısı nedeniyle oyuncuların kafalarının karışık olduğunu söyleyen Açıkgöz, “Kulübümüzün mali yapısını biliyorsunuz. Kongre oldu ve 1 aylık boşluk vardı. Yönetim gelene kadar sıkıntılı süreçte bazı oyuncuların alacakları konusunda kafaları rahat değildi. Sahada ve antrenmanda gerekli performansı sergilemiyorlar. Profesyonel futbolcuların sahada ve antrenmanda gerekli performansı göstermeleri gerekiyor. Eğer bu durum düzelmezse izinli olmaya devam edecekler. Profesyonel olarak bunu yaparlarsa kadroda yer alabilirlerdi” ifadelerini kullandı.

“OYNAYARAK HAKLI OLDUKLARINI GÖSTERMELİLER”

Kaleci Çağlar’ın maç içinde oyunu soğuttuğu yönünde sorulan bir soruyu yanıtlayan Açıkgöz, “Kalecinin uzun süre bu şekilde oyunu yavaşlatmasını biz istemeyiz. Ama uzun süre baskı yenilen pozisyonlarda oyunu soğutmak için bunlar olabilir. Ancak kaleciyle oyunu yavaşlatmak gibi bir durum olmaz. İlhan gibi etkili oyuncularımız var. Poko’yu daha önde oynattık ancak bu oyuncularla istediğimiz topları buluşturamadık. Öncelikle Fenerbahçe’yi durdurmak istiyorduk. İlk yarıda bunu başardık ancak ikinci yarıda pozisyon bile bulamadık” dedi.

Açıkgöz, hafta içinde kadroda olmayan oyuncularla görüşeceklerini de belirterek, “Hafta içinde bütün oyuncuların kafaları karışıktı ve bu durum antrenmanlara yansıdı. Ne olursa olsun sahaya çıkınca mücadele edecekler. Haklı oldukları konular var ama yine de bu performansı göstermeleri gerekiyor. Bu hafta menajerleriyle görüşülecek. Bu futbolcuların yerine oynayan çocuklar da bugün canlarını dişine taktı. Maç devamlılığı olan oyuncular tavır göstermemeli ve elinden geleni yaparak haklı olduklarını göstermeliler” diyerek sözlerini tamamladı