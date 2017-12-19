Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Kardemir Karabükspor maçının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Aykut Kocaman, Galatasaray'ın Igor Tudor ile yollarını ayırmasıyla ilgili sorulan soruyu da yanıtladı.

İşte Aykut Kocaman'ın Igor Tudor yorumu...

''Tudor'a geçmiş olsun diyorum. Sonuçta Galatasaray'ın iç işleri. Bizim mesleğimizin cilvesinden bir tanesi bu. Türkiye'deki antrenörlerin çalışma ortalaması daha da azalmıştır diye tahmin ediyorum. 14 haftaydı daha önce. Bir şeylerin bir takımda oturması uzun bir süreç. Hala çabalıyoruz ama hala %60'lardayız. Bir şeyleri oturtmak uzun bir süreç. İnsan alışkanlıklarını değiştirmek kadar zor bir şey yok bu hayatta.''

TERİM GELİRSE DENGE DEĞİŞİR Mİ?

Bu tarafına yorum yapmanın bir anlamı yok. Hiç kimseye ihtiyacımız olmadan, kendi göbeğimizi kesebilecek durumdayız. Bence Allah'ın bir lütfu bu"