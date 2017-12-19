Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzun süredir golcü futbolcuyu almak için uğraşan Crystal Palace, bu kez teklifini 20 milyon Euro'ya çıkararak siyah-beyazlıların kapısını çaldı. Başkan Fikret Orman'ın her fırsatta devre arasında satmayacaklarını açıkladığı Cenk için şartları zorlayan İngiliz ekibi, resmi teklifini yazılı olarak siyahbeyazlı kulübe iletti.

Şampiyonlar Ligi ve ligdeki hedefleri nedeniyle Cenk'i tutmak isteyen Beşiktaş'ın, bonservis için önerilen bu rakam karşısında nasıl bir tavır alacağı merak konusu.

'CENK İÇİN 20 MİLYON EURO ÇOK AZ'

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'da yayınlanan Basın Tribünü programında gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. İşte satır başları..

Beşiktaş'ın Bayern Münih'ten çekindiği kadar, Bayern de Beşiktaş'tan çekiniyordur.

Cenk'in gideceğinden emin değiliz. Cenk'in kalmasını istiyoruz. 20 milyon Euro Cenk için çok az bir rakam.

Vida çok büyük futbolcu, büyük futbolcuların transferi hemen olmaz. Islak imza atılana kadar geldiğini kabul edemeyiz.

Talisca muhteşem bir futbolcu. Biz kalmasını çok istiyoruz. Sezon sonu alırsak 25 milyon Euro ödemek zorundayız. Benfica, Ocak'ta 25 milyon Euro'ya satarsa biz de 10 milyon isteriz.

Beşiktaş'ın kollandığı iddiası şaka herhalde. Madem kollanıyoruz neden lider değiliz?