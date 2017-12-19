Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray, 2-1’lik Evkur Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası yangın yerine döndü. Teknik adam değişikliği için toplanan yönetim olağanüstü kongre kararı aldı. Önceki gün karşılaşmayı Malatya’da izleyen Başkan Dursun Özbek, daha fazla beklemenin anlamsız olacağı kanaatine vardı ve “Artık onunla başarının geleceğine inancım kalmadı” diyerek Igor Tudor’u sildi. Alınan bu karar sıcağı sıcağına Hırvat teknik adama da bildirildi. Tudor, “Bu kadar ağır eleştirilerden sonra ben de devam etmek istemiyorum” cevabını verdi. Peşinden fesih işlemleri için avukatlara haber gönderildi. Igor Tudor’a kalan alacakları olan 400 bin avro tazminat ödenecek şekilde fesih sözleşmesi oluşturuldu. 15 Şubat 2017 tarihinde sarı-kırmızılı kulübe adım atan Igor Tudor, böylece 1 seneyi doldurmadan veda etmiş oldu. Tudor’un yardımcılığını yapan eski kaptan Ayhan Akman’la da yollar ayrıldı.

Terim’i istemeyiz!

Igor Tudor’un gönderilmesi sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada “Şimdi Fatih Terim zamanı” mesajları atarak, bu etiketi Twitter'da birinci sıraya yerleştirdi. Tudor’un ipi dün Türk Telekom Stadı’nda yapılan yönetim kurulu toplantısında oybirliğiyle çekildi. Taraftarın sesine kulak vermeye çalışan ve camiadan da bu yönde öneriler alan Başkan Dursun Özbek, dünkü yönetim kurulu toplantısında Fatih Terim’i 4. defa Galatasaray’ın başına getirmek istediğini açıkladı. Ancak başta hukuktan sorumlu yönetici Eşref Alaçayır olmak üzere, Alper Narman ve Can Topsakal “Fatih Terim’i teknik adam olarak göreve getirirseniz o zaman biz de istifa ederiz” tehdidi savurdu.

Tehdide karşı seçim

Bu yöneticiler Dursun Özbek’e takımın başına geçmesi için Fransa Millî Takımı eski teknik direktörü Laurent Blanc, Thomas Tuchel, Marcelo Bielsa ve Slaven Bilic seçeneklerine sundu. Ancak Özbek, "İki olumsuz sonuçta yine ortalık karışır çözüm bu değil. İstesek de, istemesek de Fatih Terim’i göreve getirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. Alaçayır, Narman ve Topsakal’ın “İstifa ederiz” açıklamalarının devam etmesi karşısında çok kızan Başkan Dursun Özbek, “O zaman birlikte çalışmamızın anlamı kalmadı. Olağanüstü kongreye gidip yeni bir yönetim kurulu oluşturmam gerekecek” diyerek erken seçim kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulüpte 20 Ocak 2018 tarihinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısı yapılacak. Başkan Özbek’e rakip çıkıp çıkmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.