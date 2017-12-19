Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ın Domagoj Vida transferinde işler sarpa sardı. Son olarak da Dinamo Kiev Başkanı Igor Surkis, geçtiğimiz hafta Partizan maçıyla taraftarlara veda eden Vida için ‘’Biz Beşiktaş’ın Vida’ya sunduğu şartları sunamayız. Umarım Beşiktaş’ta başarılı olur’’ diyerek bu transferin bittiğini duyurmuştu. Aradan geçen 10 günlük süreçte Vida transferiyle ilgili ilginç olaylar yaşanmaya başladı. İlk olarak Başkan Fikret Orman geçtiğimiz perşembe günü yaptığı basın toplantısında “Vida konusunda bitmiş bir şey yok. Olmama ihtimali de var’’ diyerek bir anda transferin boyutunu değiştirmişti. Hırvat stopere İngiliz takımlarının ilgisinin olduğu ve Vida’yı almak için Beşiktaş’ın kapısını çaldıkları da yazılan haberler arasındaydı. Bu gelişmeler yaşanırken Hırvat basını Vida’nın D. Kiev ile sözleşme uzattığını duyurdu.

Son dakika hamlesi

Kapalı kapılar ardında konuşulan konu ise Dinamo Kiev Başkanı İgor Surkis’in İngiliz takımlarına kendisini daha iyi ücretle satabileceği gerekçesiyle Vida’yı Beşiktaş’a gitmemeye ikna etmeye çalıştığı şeklinde. Eğer Vida sözleşme uzatırsa Beşiktaş ile yaptığı protokolün geçersiz olacağı ve Hırvat oyuncunun tazminat ödemeyeceği de gelen bilgiler arasında. Bu gelişmelerden sonra Beşiktaş transfer komitesi, Vida transferiyle ilgili sadece ‘’Başkanımızın da söylediği gibi ortada resmî bir imza yok. Ancak iş resmiyete dökülürse konuşma durumumuz olur. Vida, Avrupa’dan da birçok takımın listesinde olan bir oyuncu. Transfer hamle işidir, biz hamlemizi yaptık bekliyoruz. Transfer sezonu açıldığında her şey ortaya çıkar’’ diyerek net bir açıklama yapmaktan kaçınıyor.