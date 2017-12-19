Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta transferden yetkili isimler Mahir Madatov transferini bitirmek için Bakü'ye gitti. Karabağ Teknik Direktörü Kurban Kurbanov'un genç futbolcunun ayrılığna onay verdiği ve transferin yönetimler arasındaki anlaşmaya kaldığı ifade edildi.

ŞENOL GÜNEŞ BAKÜ'DE İZLEDİ



Şenol Güneş geçtiğimiz haftalarda Karabağ-Chelsea maçını izlemek üzere Bakü'ye gitmiş, Kurbanov ile de bir araya gelmişti. Deneyimli teknik adam bu maçta oyuncuyu izledi, Kurbanov ile olan sohbetinde Mahir de konuşuldu. Güneş, Mahir'i çok beğendi ve yönetimden alınmasını istedi.





Azeri futbolcu 17 yaşından beri ülkenin birinci liginde forma giyiyor. FC Bakü takımından iki yıl önce Karabağ'a transfer oldu. Sol kanatta ileri dönük görev alan Mahir, sürati, çalımları ve etkili kullandığı sol ayağıyla ve her geçen gün yükselen performansıyla dikkat çekiyor.

Azerbaycan genç milli takımlarının ardından A Milli Takım'da da forma giymeye başlayan futbolcu, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de Chelsea, Roma gibi takımlar karşısında görev alarak genç yaşında önemli tecrübe kazandı. Ligde oynadığı 11 maçta 6 gol-4 asiste imza attı.