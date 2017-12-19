Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilecik 1. Amatör Lig 13'üncü hafta müsabakası Bilecikspor-Gölpazarı Belediyespor Bilecik Edebali Stadında karşı karşıya gelirken, gergin geçen maçta Bileciksporlu 4 oyuncu kırmızı kart gördü. Olaylar maçın 35'inci dakikasında Bileciksporlu Tolga Burulday'ın aynı pozisyon içinde arka arkaya gördüğü sarı kartlarla başladı. İlk yarıya 10 kişi tamamlayan Bileciksporlu taraftar devre arası "Haksız kararlar verdiği" verdiği gerekçesiyle maçın orta hakemi Mehmet Karagöz ve triosuna büyük tepki gösterdi.

Maçın bitmesine 1 dakika kala saha karıştı

Maçın 70'inci dakikasında Bilecikspor kazandığı penaltı atışını sonuçsuz bırakınca, 82'inci dakikasında kalesinde golü gördü. Maçın 88'inci dakikasında oyuna sonradan giren Bileciksporlu Caner Güner bir pozizyon sonrası yan hakemle yaşadığı diyalog sonrası direk kırmızı kart gördü. Oyundan çıkan oyuncu "Yemin ederim ağzımı açmadım, seyirci küfür etti sana" diyerek kendi savundu. Maçın 90'ıncı dakikasında Bileciksporlu Yusuf Fidan'da direk kırmızı kart görünce saha bir anda karıştı. Genç oyuncu oyundan bir arkadaşın yardımı ile çıkartılırken, göz yaşlarına hakim olmadı. Bu kart sonrası Bileciksporlu yedek kulübesi hakemin "Eyyamlı maç yönetiyorsun" diyerek hakemin üzerine yürüdü. Bu esnada maçın orta hakemi yardımcılarını yanına çağırarak yaşananları izledi. Yaşanan olaylar sonrası Bilecikspor'un yedek kulübesindeki oyuncu Nusret Koç'da direk kırmızı kart gördü. Maç Gölpazarı Belediyespor'un 1-0 lık üstünlüğü ile sonuçlanırken, maç sonrası Bileciksporlu oyunculara hakemin her Bilecikspor maçında aynı şeyleri yaptığı söyleyerek, itirazlarını devam ettirdiler. Hakem triosu polis ekipleri eşliğinde soyunma odasına giderken, burada da taraftarların tepkisini alan 3'lüyü seyircinin elinden polisler kurtardı.

Maç sonu tepki

Maç sonunda Bilecikspor Başkanı Harun Dilek hem hakemlere hem de Bilecik İl Hakem Kurulu Başkanı aynı zamanda maçın gözlemcisi Sedat Kara'ya tepki göstererek, bu hakemin art niyetli olduğunu söyledi.