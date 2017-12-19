Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ampute Millî Takımı kaptanı Osman Çakmak, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda görevli Dr. Mustafa Kaya’nın kitaplaştırdığı akademik çalışmasından elde ettiği tüm geliri şehit ailelerine bağışladığı kitap imza gününe katıldı. Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgisi ile karşılaşan Çakmak, bol bol hatıra fotoğrafı çekindi. İngiltere'yi yıkan golüyle Türkiyeyi sevince boğan Çakmak, öğrencilere maçta yaşadıklarını ve hissettikleri duyguları dile getirdi. Ocak ayı itibariyle Dünya Kupasına hazırlık çalışmalarının devam edeceğini belirten Çakmak, basın mensuplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kudüs’le ilgili verdiği mücadele ile ilgili sorularına “Sayın Cumhurbaşkanımıza ben dünya lideri diyorum. Kudüs bizimdir, Sayın Cumhurbaşkanımızda bunu her platformda söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız çok kişi ile uğraşıyor. Ama kimse amaçlarına ulaşamayacak. Sayın Cumhurbaşkanımız şunu çok iyi biliyor söz konusu vatan olunca, İslam ülkeleri olunca 80 milyonun 79 milyonu Cumhurbaşkanımızın yanındadır” dedi.