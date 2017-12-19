Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aslında G.Saray’ın planı en azından devre sonuna kadar Tudor’la devam etmekti. Ancak Hırvat hocanın Malatya’da yine 3’lü defansa dönmesi, sonunu getirdi. 5-1’lik M.Başakşehir yenilgisi sonrası hem başkan Özbek hem sportif direktör Cenk Ergün, Tudor’u, “Macera aramayalım. Taktik değiştirmek takımı olumsuz etkiliyor” diyerek uyarmıştı. Ancak Tudor dinlemedi ve Yeni Malatya maçında takımı 3’lü savunmayla oynattı.

MAÇ SONRASI KARAR VERİLDİ

Yeni Malatyaspor maçı bittiğinde başkan Dursun Özbek ve yöneticilerin konuştuğu tek konu buydu. Yöneticilerin hepsi, “Yenilginin tek sorumlusu Tudor’dur. Hem oyuna yanlış taktikle başladı hem de müdahale etmekte geç kaldı.Skor 2-0 olduktan sonra hamle yaptı ama geç kaldı” görüşünde birleşmişti. Özbek, sakin kafayla karar vermek için biraz zaman geçmesini istiyordu. Ancak, yöneticiler ve taraftarların dışında, camiadan da, “Tudor ile yolları ayırmalıyız” baskıları gelince tutumu değiştirdi. Özbek, Yeni Malatya maçı sonrası yöneticilerle uzun süre fikir alışverişinde bulundu. Yöneticilerin büyük bölümü Tudor’un kalemini kırmıştı. “Hep Tudor’un hatasından maç kaybediyoruz” diyorlardı. Ve sabaha karşı başkan Özbek, Tudor ile yolların ayrılmasına karar verdi.

GOMİS'TEN BAŞKA SEVENİ YOKTU

Tudor’un görevine son verilmesine yol açan sebeplerden biri de futbolcularla arasında yaşadığı sorunlar oldu. Hırvat teknik direktör son 1.5-2 ayda takım içinde bütün sempatisini yitirmişti. Gomis dışında seveni yoktu. Özellikle de birçok yabancı futbolcu, Tudor’un tavırlarından ve çalışma metotlarından rahatsızdı. Tudor’un antrenmanlarda sadece fizik kondisyona ağırlık verdiğini söyleyen yabancıların çoğu, “İdmanlarda sürekli koşuyoruz, başka bir şey yapmıyoruz. Ne oynadığımız, ne yaptığımız belli değil. Bazen biz de şaşırıyoruz” diye yakınıyordu. Hırvat hoca ile ilgili bir başka şikâyet konusu da futbolculara yaklaşımı idi.

KENDİNİ HALA FUTBOLCU SANIYOR

Sarı kırmızılı oyuncuların çoğu, “Tudor kendisini hala Juventuslu futbolcu sanıyor. Kendisini hep yükseklerde görüyor. İnsanlara tepeden bakan bir tarzı var ve bu çok rahatsız edici” ifadelerini kullanıyor. Tudor ile Galatasaraylı futbolcular arasındaki ipleri koparan olay Malatya’da yaşandı. 2-1 kaybedilen Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulunan Hırvat teknik adamın, “Kazanınca futbolcular, kaybedince Tudor diyorsunuz” diye konuşması, oyuncuların büyük tepkisini çekti.

DAHA ÖNCE DE SUÇLAMIŞTI

Hatırlanacağı üzere Tudor daha önce 5-1 kaybedilen Medipol Başakşehir maçı sonrası, “İlk 11’den 4-5 isim beklediğimiz performansı gösteremedi” değerlendirmesini yaparken, Beşiktaş karşısında alınan 3-0’lık mağlubiyetin nedenini de, “Bugün Galatasaray gibi oynamadık. Oyuncular stattan etkilendi” diye açıklamıştı. Bu sözlerin üzerine Malatya’daki açıklamalar eklenince, futbolcuların gözünde Tudor’un bütün kredisi bitti. Sarı kırmızılı oyuncular, “Olumsuz sonuçlarda faturayı hep bize kesiyor. Sorumluluk almıyor, sadece bizi ateşe atıyor” diyerek, rahatsızlıklarını başkan Dursun Özbek ve idarecilere iletti.

ÖZBEK 32 AYDA 4 HOCA DEĞİŞTİRDİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 32’nci ayına giren görev süresinde 4’üncü kez teknik direktör değişikliği yaptı. 23 Mayıs 2015’te başkanlığa seçilen Özbek, 18 Kasım 2015’te Hamza Hamzaoğlu’nun görevine son verdi. 11.5 ay çalışan Hamzaoğlu’nun ardından getirilen Mustafa Denizli 3, Jan Olde Riekerink 11, Igor Tudor da 10 ay görev yaptı.

GOMİS'TEN TUDOR PAYLAŞIMI

sarı-kırmızılı takımın golcü futbolcusu Bafetimbi Gomis eski hocası için veda mesajı paylaştı. Sosyal medya hesabı üzerinden Igor Tudor ile birlikte fotoğrafını paylaşan Gomis, fotoğrafın altına "Her şey için teşekkür ederim. Bana birçok konuda yardımcı oldun, birçok güzel tavsiyede bulundun ve futbolumu geliştirmem için bir şeyler verdin. Umarım gelecekte senin için en iyisi olur. Seninle çalışmak büyük bir onurdu. Hepimizin bir başlangıcı ve sonu var ama Galatasaray hikayesi hiçbir zaman bitmeyecek" yazdı.