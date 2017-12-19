Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, stretching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Ardından 5’e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve minik kale maç yapıldı. Antrenman yarım sahada 3 takım halinde yapılan turnuva maçları ile sona erdi. Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.