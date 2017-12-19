Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son 5 maçını kazanarak ligde Başakşehir'in ardından ikinci sıraya yükselen Fenerbahçe'de devre arası için transfer çalışmaları başladı.

İKİ SOL BEK GÜNDEMDE

Hasan Ali ve İsmail Köybaşı'dan memnun olmayan Fenerbahçe, sol bek pozisyonu için iki futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı. Sarı-lacivertli yönetim Aykut Kocaman'ın son raporuna göre transferi bitirecek.

Sarı-lacivertlilerin anlaştığı ilk isim Zeca lakaplı Ze Carlos. 23 yaşındaki sol bek Santos forması giyiyor. Anlaşmaya varılan bir başka futbolcu ise yine Santos'tan Mota. Brezilyalı Mota, hücum yönünden daha iyi olduğu için transferde bir adım önde.