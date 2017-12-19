Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Başantrenörlük görevine için Ozan Bulkaz ile anlaşmaya vardı. Bulkaz’a yeni görevinde başarılar dileriz" denildi.
Ozan Bulkaz, Trabzonspor'da
19.12.2017 - 19:02 | Son Güncelleme: 19.12.2017 - 19:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antrenör Ozan Bulkaz, Trabzonspor Basketbol Takımı ile anlaştı.
Etiketler : Ozan Bulkaz,Trabzonspor Basketbol Takımı,Trabzonspor,
528953 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/528953.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
16
10
3
3
29
17
12
33
2
Fenerbahçe
16
9
5
2
33
19
14
32
3
Galatasaray
16
10
2
4
34
21
13
32
4
Beşiktaş
16
8
6
2
28
14
14
30
5
Kayserispor
16
8
6
2
25
17
8
30
6
Göztepe
16
9
3
4
29
23
6
30
7
Trabzonspor
16
8
4
4
32
27
5
28
8
Bursaspor
16
7
3
6
27
18
9
24
9
Sivasspor
16
7
2
7
21
26
-5
23
10
Malatyaspor
16
5
4
7
20
24
-4
19
11
Kasımpaşa
16
5
4
7
24
29
-5
19
12
Akhisarspor
16
5
4
7
20
27
-7
19
13
Aytemiz Alanyaspor
16
5
3
8
27
30
-3
18
14
Konyaspor
16
4
2
10
15
22
-7
14
15
Osmanlıspor
16
4
2
10
23
32
-9
14
16
Antalyaspor
16
3
5
8
16
30
-14
14
17
Gençlerbirliği
16
3
4
9
19
31
-12
13
18
Karabükspor
16
2
2
12
13
28
-15
8
17. Hafta Maçları
23.12.2017
Bursaspor - Gençlerbirliği
23.12.2017
Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş
23.12.2017
Atiker Konyaspor - Fenerbahçe
24.12.2017
Antalyaspor - Alanyaspor
24.12.2017
Kayserispor - Evkur Yeni Malatyaspor
24.12.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Trabzonspor
24.12.2017
Kasımpaşa - Medipol Başakşehir Fk
24.12.2017
Galatasaray - Göztepe
25.12.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ankaragücü
16
10
4
2
25
12
13
34
2
Ümraniyespor
16
8
5
3
22
15
7
29
3
Ç. Rizespor
16
8
4
4
33
23
10
28
4
Giresunspor
16
7
6
3
23
15
8
27
5
Balıkesirspor
16
7
5
4
31
25
6
23
6
Boluspor
16
7
2
7
20
16
4
23
7
İstanbulspor
16
6
5
5
17
15
2
23
8
Adanaspor
16
6
5
5
18
22
-4
23
9
Erzurumspor
16
5
6
5
18
19
-1
21
10
Gazişehir G.Ant
16
4
8
4
18
13
5
20
11
Elazığspor
16
5
5
6
22
21
1
20
12
Altınordu
16
5
5
6
23
23
0
20
13
Samsunspor
16
4
7
5
14
18
-4
19
14
Eskişehirspor
16
5
6
5
32
27
5
18
15
Adana Demirspor
16
4
5
7
21
25
-4
17
16
Denizlispor
16
3
4
9
15
26
-11
13
17
Grandmedical Manisaspor
16
5
2
9
18
26
-8
8
18
Gaziantepspor
16
1
4
11
7
36
-29
4