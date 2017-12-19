Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NBA'e 10 maçla devam edildi. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Houston Rockets, seyircisi önünde oynadığı Utah Jazz karşılaşmasını 120-99 kazanarak üst üste 14. galibiyetini aldı.

Rockets'ta Eric Gordon 33 sayı, Clint Capela 24 sayı, 20 ribaunt, James Harden 26 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve Chris Paul 18 sayı, 10 asist, 9 ribauntla oynadı.

26 sayı kaydeden Rodney Hood ve 17 sayı atan Joe Ingles, Jazz'ı ayakta tutmaya çalıştı.

Lakers, Kobe'ye galibiyet armağan edemedi

Los Angeles Lakers, son şampiyon Golden State Warriors'ı ağırladığı maçın devre arasında, 20 sezon boyunca formasını giyen Kobe Bryant'ı onurlandırdı. Efsane basketbolcunun giydiği 8 ve 24 numaralı formalar, emekli edilerek Staples Center'a yerleştirildi.

Büyük heyecana sahne olan mücadele, 102-102'lik skorla uzatmaya gitti. Uzatmada oyuna ağırlığını koyan Kevin Durant, Warriors'ın sahadan 116-114 galip ayrılmasını sağladı.

Art arda 9. galibiyetini elde eden Warriors'ın yıldız oyuncusu Durant, 12'si uzatmada 36 sayı, 11 ribaunt, 8 asist ve 3 blok üretti. Klay Thompson 17 sayı, 10 ribaunt, Omri Casspi de 14 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

Lakers'ta Kyle Kuzma 25 sayı, 6 ribaunt, Brandon Ingram 19 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Lonzo Ball 16 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve Julius Randle 15 sayı, 11 ribauntla mücadele etti.