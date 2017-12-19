THY Euroleague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Doğuş, evinde 13. haftada Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'la karşılaştı.
Tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, Kızılyıldız'da forma giyen eski oyuncuları Pero Antic'i bağrına bastı.
"PERO BABA DÖNDÜ"
Pota arkasında yer alan taraftarlar, Makedon oyuncu için hazırladıkları pankartta "Sakalınızı saklayın, Pero baba döndü" ifadelerine yer verdi, uzun süre alkışladı.
EUROLEAGUE ŞAMPİYONLUĞUNDA KADRODAYDI
36 yaşındaki basketbolcu, kazanılan Euroleague şampiyonluğu kadrosunda yer almıştı.