Trabzonspor, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Kardemir Karabükspor ile 24 Aralık Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.
Bordo-mavililer, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaklaşık 1,5 saat süren bir çalışma yaptı.
İzinli olan Belçikalı futbolcu Theo Bongonda ile sakatlığı nedeniyle kondisyon salonunda çalışan Hasan Batuhan Artarslan, antrenmana katılmadı.
Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda pas çalışmasının ardından yarı sahada taktik maç yaptı.
Trabzonspor, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.