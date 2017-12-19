Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kızılyıldız’ı taraftarı önünde 82-56 mağlup eden Fenerbahçe Doğuş’ta Başantrenör Zeljko Obradovic, karşılaşma sonrasında mücadeleyi değerlendirdi. Son dönemde çok iyi oynayan bir takımla karşı karşıya geldiklerini söyleyen Zeljko Obradovic, “Son Euroleague maçı ve Adriyatik Ligi’ndeki performansı inanılmazdı. İlk saniyeden baskı uygulamaya çalıştık. Kızılyıldız tecrübeli ve genç yeteneklerden oluşan bir takım. Benim için en önemli nokta, agresif savunmamızla ilk saniyeden itibaren baskı yapmamız. Sonuç, maç içindeki gerçek tablonun sonucu değildi ama bazen böyle olabiliyor. Ne olursa olsun maç 40 dakika ve oyunculara başından sonuna kadar aynı şekilde oynamalarını söylüyoruz. İlk yarıda savunmamız iyiydi, ikinci yarıda da iyi olduğumuz noktalar vardı. Maçı savunmamızla kazandığımızı düşünüyorum. Kızılyıldız için zor bir durum. Cuma günü Valencia’da oynayıp, Karadağ’dan geldiler. Kolay değil. Şu ana kadar yaptıkları her şey için onları tebrik ediyorum. Oyunculara da teşekkür ediyorum güzel bir maç izlettikleri için. Taraftarlara da oluşturdukları atmosfer için teşekkür ediyorum. Her şeyin bilincindeler ve unutmuyorlar. Ali Muhammed ve Kalinic’in ne kadar zor bir dönemden geçtiklerinin farkındalar. Bunun için de teşekkür ediyorum. Bugün baya rotasyon yapmaya çalıştım. Yarın Tel Aviv yolculuğumuz var. Yalnızca 1 antrenman yapacağız” diye konuştu.

“Antic gerçek bir lider gibi”

Kızılyıldız forması giyen Fenerbahçe Doğuş’un eski oyuncusu Pero Antic ile ilgili olarak da konuşan Obradovic, “Antic müthiş bir insan. 2 sene boyunca çok büyük katkılar sağladı. Kızılyıldız maçlarını izledim son dönemde. Orada da gerçek bir lider gibi ve genç oyunculara çok yardımcı oluyor. Ayrıca şunu söylemeden de yapamayacağım. Maçtan önce bana haber verdiler. Panathinaikos Eski Genel Menajeri vefat etti. 13 sene beraber çalıştık. Tanıdığım en önemli insanlardan birisiydi. Kendimi çok kötü hissediyorum. Gerçekten çok üzgünüm” diyerek sözlerini tamamladı.