İngiltere'nin Leicester kentindeki King Power Stadı'nda oynanan müsabakada Manchester City 26. dakikada Bernardo Silva'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Leicester City 90+7. dakikada penaltıdan Jamie Vardy'nin attığı golle skoru 1-1'e getirerek karşılaşmayı uzatmaya götürdü.
Uzatma bölümünde gol sesi çıkmayınca penaltı atışlarına geçildi. Manchester City, Leicester City'ye penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayarak adını yarı finale yazdırdı.
Manchester City'nin ilk penaltı atışını gole çeviren Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, 120 dakika sahada kaldı.