Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertlilerin 4 defans oyuncusu sarı kart görürken, Şener, Neustadter ve Skrtel cezalı duruma düştü. Aykut Kocaman, maçın hakemi Ali Palabıyık’a “Rakibe bu kadar kolay çıkmayan kartlar bize nasıl tereddütsüz gösteriliyor” diye tepki gösterirken, Konya deplasmanı için formül arayışlarına başladı. Son 5 maçtır kazanan takım da mecburen rotasyon yapacak Kocaman’ı en çok zorlayacak bölge stoper. Neustädter-Skrtel ikilisinden mahrum kalacak Aykut Hoca elindeki tek stoper Neto’nun yanına kimi adapte edeceğini düşünüyor. Bu sınava genç Yiğithan’la çıkmak istemeyen Kocaman, Mehmet Topal ya da Josef’i geri çekecek. Bu durumda orta sahaya Ozan Tufan monte edilecek. Tüm taşların yerinden oynayacak olması endişe verici görünse de Kocaman takımına güveniyor.