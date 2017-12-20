Sarı-lacivertlilerin 4 defans oyuncusu sarı kart görürken, Şener, Neustadter ve Skrtel cezalı duruma düştü. Aykut Kocaman, maçın hakemi Ali Palabıyık’a “Rakibe bu kadar kolay çıkmayan kartlar bize nasıl tereddütsüz gösteriliyor” diye tepki gösterirken, Konya deplasmanı için formül arayışlarına başladı. Son 5 maçtır kazanan takım da mecburen rotasyon yapacak Kocaman’ı en çok zorlayacak bölge stoper. Neustädter-Skrtel ikilisinden mahrum kalacak Aykut Hoca elindeki tek stoper Neto’nun yanına kimi adapte edeceğini düşünüyor. Bu sınava genç Yiğithan’la çıkmak istemeyen Kocaman, Mehmet Topal ya da Josef’i geri çekecek. Bu durumda orta sahaya Ozan Tufan monte edilecek. Tüm taşların yerinden oynayacak olması endişe verici görünse de Kocaman takımına güveniyor.
Fenerbahçe'nin jokeri Mehmet Topal
20.12.2017 - 06:25 | Son Güncelleme: 20.12.2017 - 06:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe, Karabük karşısında altın değerinde bir galibiyet ulaşırken, savunma hattı ağır yara aldı.
Etiketler : fenerbahçe,mehmet topal,
529042 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/529042.aspx
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14
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2
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8
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6
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Trabzonspor
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4
4
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5
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Bursaspor
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3
6
27
18
9
24
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16
7
2
7
21
26
-5
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Malatyaspor
16
5
4
7
20
24
-4
19
11
Kasımpaşa
16
5
4
7
24
29
-5
19
12
Akhisarspor
16
5
4
7
20
27
-7
19
13
Aytemiz Alanyaspor
16
5
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8
27
30
-3
18
14
Konyaspor
16
4
2
10
15
22
-7
14
15
Osmanlıspor
16
4
2
10
23
32
-9
14
16
Antalyaspor
16
3
5
8
16
30
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14
17
Gençlerbirliği
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3
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Karabükspor
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2
2
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B.
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Ankaragücü
16
10
4
2
25
12
13
34
2
Ümraniyespor
16
8
5
3
22
15
7
29
3
Ç. Rizespor
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Eskişehirspor
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