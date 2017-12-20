Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz ekibi Rıza Çalımbay ile 5 maçlık müthiş bir seri yakalayıp havaya girerken gözler devre arası transfer sürecine çevrildi. Ersun Yanal’ın yerine gelmesinin ardından kadro şişkinliğine vurgu yapan ve bunun takım içinde huzursuzluğa sebep olduğunu belirten başarılı teknik adam ocak ayında bu problemin giderilmesini istiyor. Şu anda A Takım düzeyinde 28 oyuncusu olan bordo-mavililerde Yanal, süre alamayanların rahatsız olduğunu belirterek yönetime detaylı bir rapor sunacak. Kadroda öncelikli olarak düşünmediği isimler için satışa onay verecek.

Şen de yolcu

Transferin gözdesi Yusuf Yazıcı için İngiltere’den Okay için İngiltere ve İspanya’dan, Mas’a ülkesi Arjantin’den teklifler olsa da Rıza Çalımbay Yusuf Yazıcı’nın satışına kesinlikle onay vermiyor. Keza yükselen değer Abdülkadir Ömür için de öyle. Sezon başı bedavaya alınan ve şu anda toplam 4 maçta 135 dakika süre alabilen Volkan Şen de sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. Eğer kadro fazlası oyuncular gönderilirse takviye olacak. Rıza Hoca’nın öncelikli olarak transfer istediği yer stoper bölgesi.