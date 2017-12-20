Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samir Nasri bu sezon çıktığı 8 resmi maçta 2 gol attı, 1 de asist yaptı. Fransız futbolcu sakatlığı sebebiyle son haftalarda forma giymedi.

Antalyaspor'da başkan Ali Şafak Öztürk'ün bırakma kararının ardından alınan yıldız futbolcular takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Konuya ilişkin Samuel Eto'o'nun menajeri Gardi İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

Antalyaspor forması giyen bazı oyuncular için İtalya’dan teklifler olduğunu belirten George Gardi şöyle konuştu;

Bu karışık durumdan dolayı takımda bir çok oyuncu ile ayrılması gündeme geldi. Evet, bazı oyuncular için İtalya’dan birkaç teklif var. Bazılarının kabul edilmesi mümkün. Şahsen, Nasri’yi Inter’de görmek isterim, Icardi’nin arkasında. (Yenişafak)