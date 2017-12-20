Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da takımın başında 2. idmanına çıkan Emrah Bayraktar, sürpriz bir hamle yaptı.

Bayraktar, Tudor'un kadro dışı bıraktığı Hakan Balta'yı yeniden takıma çağırdı. Balta, bugün takımla birlikte çalışmalara katıldı. Kadro dışı bırakıldıktan sonra futbolu bırakacağı iddia edilen tecrübeli futbolcu uzun bir aranın ardından takıma geri dönmüş oldu. Galatasaray'da Maicon ve Denayer'in performanslarının da bu kararda etkili olduğu ifade ediliyor.

BU HAFTA RAKİP GÖZTEPE

Sarı-Kırmızılılar, bu hafta Göztepe ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak.