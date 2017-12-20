21K ve 10K kategorilerinde gerçekleşecek Vodafone İstanbul Yarı Maratonu kayıtları başladı.12 Mart 2018 tarihinde sona erecek kayıtlar 15 Şubat 2018 tarihine kadar 40 TL, 16 Şubat 2018 - 12 Mart 2018 tarihleri arasında ise 60 TL olacak. Ayrıca katılımcılara geç kayıt imkanı da sunulacak. Vodafone İstanbul Yarı Maratonu geç kayıt ücreti ise 80 TL olarak belirlendi.Katılımcılar kayıtlarını internet üzerinden 10K ve 21K için kayıt yaptırabilecekler. Vodafone İstanbul Yarı Maratonu kontenjanları 21K için 4000, 10K için ise 3000 kişi ile sınırlı.
Vodafone İstanbul Yarı Maratonu kayıtları başladı
20.12.2017 - 15:14 | Son Güncelleme: 20.12.2017 - 15:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Tarihi Yarımada'nın harika manzarası eşliğinde yapılan Vodafone İstanbul Yarı Maratonu 8 Nisan 2018 Pazar günü koşulacak.
21K ve 10K kategorilerinde gerçekleşecek Vodafone İstanbul Yarı Maratonu kayıtları başladı.12 Mart 2018 tarihinde sona erecek kayıtlar 15 Şubat 2018 tarihine kadar 40 TL, 16 Şubat 2018 - 12 Mart 2018 tarihleri arasında ise 60 TL olacak. Ayrıca katılımcılara geç kayıt imkanı da sunulacak. Vodafone İstanbul Yarı Maratonu geç kayıt ücreti ise 80 TL olarak belirlendi.Katılımcılar kayıtlarını internet üzerinden 10K ve 21K için kayıt yaptırabilecekler. Vodafone İstanbul Yarı Maratonu kontenjanları 21K için 4000, 10K için ise 3000 kişi ile sınırlı.
Etiketler : Vodafone İstanbul Yarı Maratonu,İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
529223 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/529223.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
16
10
3
3
29
17
12
33
2
Fenerbahçe
16
9
5
2
33
19
14
32
3
Galatasaray
16
10
2
4
34
21
13
32
4
Beşiktaş
16
8
6
2
28
14
14
30
5
Kayserispor
16
8
6
2
25
17
8
30
6
Göztepe
16
9
3
4
29
23
6
30
7
Trabzonspor
16
8
4
4
32
27
5
28
8
Bursaspor
16
7
3
6
27
18
9
24
9
Sivasspor
16
7
2
7
21
26
-5
23
10
Malatyaspor
16
5
4
7
20
24
-4
19
11
Kasımpaşa
16
5
4
7
24
29
-5
19
12
Akhisarspor
16
5
4
7
20
27
-7
19
13
Aytemiz Alanyaspor
16
5
3
8
27
30
-3
18
14
Konyaspor
16
4
2
10
15
22
-7
14
15
Osmanlıspor
16
4
2
10
23
32
-9
14
16
Antalyaspor
16
3
5
8
16
30
-14
14
17
Gençlerbirliği
16
3
4
9
19
31
-12
13
18
Karabükspor
16
2
2
12
13
28
-15
8
17. Hafta Maçları
23.12.2017
Bursaspor - Gençlerbirliği
23.12.2017
Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş
23.12.2017
Atiker Konyaspor - Fenerbahçe
24.12.2017
Antalyaspor - Alanyaspor
24.12.2017
Kayserispor - Evkur Yeni Malatyaspor
24.12.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Trabzonspor
24.12.2017
Kasımpaşa - Medipol Başakşehir Fk
24.12.2017
Galatasaray - Göztepe
25.12.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ankaragücü
16
10
4
2
25
12
13
34
2
Ümraniyespor
16
8
5
3
22
15
7
29
3
Ç. Rizespor
16
8
4
4
33
23
10
28
4
Giresunspor
16
7
6
3
23
15
8
27
5
Balıkesirspor
16
7
5
4
31
25
6
23
6
Boluspor
16
7
2
7
20
16
4
23
7
İstanbulspor
16
6
5
5
17
15
2
23
8
Adanaspor
16
6
5
5
18
22
-4
23
9
Erzurumspor
16
5
6
5
18
19
-1
21
10
Gazişehir G.Ant
16
4
8
4
18
13
5
20
11
Elazığspor
16
5
5
6
22
21
1
20
12
Altınordu
16
5
5
6
23
23
0
20
13
Samsunspor
16
4
7
5
14
18
-4
19
14
Eskişehirspor
16
5
6
5
32
27
5
18
15
Adana Demirspor
16
4
5
7
21
25
-4
17
16
Denizlispor
16
3
4
9
15
26
-11
13
17
Grandmedical Manisaspor
16
5
2
9
18
26
-8
8
18
Gaziantepspor
16
1
4
11
7
36
-29
4