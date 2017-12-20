Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

21K ve 10K kategorilerinde gerçekleşecek Vodafone İstanbul Yarı Maratonu kayıtları başladı.12 Mart 2018 tarihinde sona erecek kayıtlar 15 Şubat 2018 tarihine kadar 40 TL, 16 Şubat 2018 - 12 Mart 2018 tarihleri arasında ise 60 TL olacak. Ayrıca katılımcılara geç kayıt imkanı da sunulacak. Vodafone İstanbul Yarı Maratonu geç kayıt ücreti ise 80 TL olarak belirlendi.Katılımcılar kayıtlarını internet üzerinden 10K ve 21K için kayıt yaptırabilecekler. Vodafone İstanbul Yarı Maratonu kontenjanları 21K için 4000, 10K için ise 3000 kişi ile sınırlı.

