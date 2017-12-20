Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte siyah beyazlıların transfer gündemine dair o operasyon...

VİDA YILBAŞINDA...

Katıldığı üç kulvarda da yoluna devam eden Beşiktaş’ta devre arasında takıma katılacak ilk isim belli oldu. Beşiktaş’ın uzun süredir temas halinde olduğu ve sezon başında da transfer etmek için uğraştığı Domagoj Vida hakkında müjdeli haber geldi. 31 Aralık’ta Dinamo Kiev’le sözleşmesi sona erecek olan Domagoj Vida, Beşiktaş’a bedelsiz transfer olacak.

GOL YOLUNA TAKVİYE

ÇİN’İN Shanghai Shenhua takımında forma giyen Demba Ba, transferinde hiçbir pürüz kalmadı. En son 28 Mayıs 2017’de Beşiktaş formasıyla resmi maça çıkan ve ardından uzun süren bir sakatlık ve rehabilitasyon süreci yaşayan Senegalli yıldız, sezon başında sağlık testlerini geçemediği için bu transfer gerçekleşmemişti. Ancak Ba’dan gelen son sağlık raporları yönetimin yüzünü güldürdü. Golcü oyuncunun yeniden Beşiktaş forması giymesi için önünde hiçbir engel bulunmuyor.

BOYKO GİDİYOR

Siyah-Beyazlı yönetim, İsveçli stoper Milosevic’ten sonra Ukraynalı kaleci Boyko’nun da sözleşmesini fesh etme kararı aldı. Beşiktaş’la 2020’ye kadar sözleşmesin bulunan 29 yaşındaki eldiven için tatmin edici bir teklif gelmemesi üzerine yönetim böyle bir karar aldı.

ARAS DA FESHEDİLECEK

Kadroda yer açmayı amaçlayan yönetim, belirlenen sürede iyi teklifler gelmemesi halinde Aras Özbiliz’in de sözleşmesini feshedecek.