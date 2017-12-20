Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Giresun'un memleketi olduğunu söyleyen Dursun Özbek, "Her yerde olduğu gibi buradada Galatasaray sevgisi çok büyük. Özellikle benim Giresunlu olmamdan da kaynaklanan büyük bir Galatasaray sevgisi vardı. Böyle bir organizasyonu yapanlara emekleri için teşekkür ediyorum. Galatasaray sevgisinin Türkiye'nin her yerde böyle olduğunun bir ispatı. Çok güzel bir gündü. Üniversiteye de beni bu onur ödülüne layık gördükleri için çok teşekker ederim" dedi.

"DEVRE ARASINA KADAR YENİ TEKNİK DİREKTÖR GETİRECEĞİZ"

Teknik direktör Igor Tudor'un gönderilmesi konusuna da değinen Özbek, yeni teknik direktörün kısa sürede getirileceğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı;

"Bu tip günler müstesna günler. Burası doğduğum yer. Buradaki programım çok önceden planlanmıştı. Buradaki taraftarlar da bana sordular. Sayın Tudor'la ilişkimizin resmen bitmesi bu akşam olacak. Bu akşam sözleşmesi karşılıklı feshedeceğiz. Tudor'la yönetim kurulu aldıktan sonra çalışmalarımız başladı. Galatasaray taraftarlarının ne olacağına dair endişesi var. Hiç endişe etmeyin. En iyi şekilde Galatasaray'ı yönetecek bir antrenör çalışması içerisindeyiz. Devre arasına varmadan inşallah kendisini Galatasaray'a getireceğiz."

Seçim konusunda ise Dursun Özbek, "Çalışma içerisinde değiliz. Seçim kararı çok yeni alınmış bir karar. Böyle bir çalışma içerisinde değiliz. Önceliğimiz zaten takımın bu hafta sonu bir maçı var. Bir antrenör sorunu var. Şu andaki işimiz Galatasaray'a hizmet. Seçim çalışmaları en son geliyor. Galatasaray'ın önceliği olan konuları önce halledeceğiz. Aile içerisinde bir seçim olduğu için öncelik Galatasaray Spor Kulubü ve futbol kulübünün ihtiyaçlarıdır" ifadelerini kullandı.

"TUDOR KARARINDAN OYUNCULARI ETKİLENMİŞ GÖRMEDİM"

"Tudor'la yolların ayrılmasını oyuncular nasıl karşıladılar?" sorusuna da Özbek,

"Onların hepsi profesyonel. Profesyonel hayatta gelmeler gitmeler her zaman vardır. Profesyonel hayat içerisinde karşıladılar. Kendileri de, hoca da gidebilir. Yenisi de gelebilir. Buna alışırlar. Çok deneyimli bir takımımız var. Morallerini etkilenmiş görmedim. Dün akşam da çıkıp antrenmanlarını yaptılar." cevabını verdi.

FATİH TERİM SORUSUNA CEVAP VERMEDİ

Teknik direktörlük için Fatih Terim sorusuna yine cevao vermekten sakınan Özbek, "Bugünün gündemi onur ödülleri. Ben isterdim ki; o ödüllerle, Giresunla ilgili sorular sorulsun. Antrenör gündemimiz zaten önümüzdeki günlerde beldi olacak" cevabını vermekle yetindi.