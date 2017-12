Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 17. hafta maçında Galatasaray’a konuk olacak olan Göztepe, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Göztepe Adnan Süvari Tesisleri’ndeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan sarı-kırmızılılar, Teknik Direktör Tamer Tuna yönetimindeki idmanda daha sonra taktik ağırlıklı çalıştı.

Antrenman öncesi yaptığı açıklamada, rakipleri Galatasaray’ın iç sahada oynadığı 8 maçın 7’sini kazanıp 1’inde de berabere kaldığını hatırlatan Tamer Tuna, “Galatasaray da hoca değişikliği ve genel kurul kararı var ama bence takımı etkilemeyecek. Biz de netice de deplasmana gidiyoruz. 30 puanın üzerine çıkmak istiyoruz, ilk devreyi böyle kapatmak istiyoruz. Bugüne kadar inandığımız her şeyi yaşayabildik. Bu maçta da ikinci yarı daha moralli, daha güçlü bir Göztepe için önemli bir basamak olarak görüyoruz” dedi.

“BU YIL AVRUPA’YI HEDEFLEYEBİLİRİZ”

Göztepe’nin bugüne kadar yaptığı her işte kendilerini yarına taşıyacak olduğunu ifade eden Tuna, “Güçlü ve olgun bir takımız. Bu hafta 30 puanın üzerine de çıkabiliriz. Lige kalıcı olma hedefiyle başlamış Göztepe’nin hedeflerini yukarı taşıması için her adımda gerçekçi ve sağlam adımlarla ilerlemesi lazım. Oyuncularımın her maçı kazanacak potansiyeli var” diye konuştu.

Hedeflerinin arasında her zaman Avrupa kupalarının da olduğunun altını çizen başarılı teknik direktör, “1960’ları, 1968’leri 1970’leri yaşamış Göztepe’nin bir daha Avrupa kupalarına gitmesi umarım gerçekleşir ve benimle gerçekleşir. Bu yıl bunu hedefleyebiliriz. Benim hedeflerimin arasında daha büyükleri var” ifadelerini kullandı.

BİLETLER 1 DAKİKADA BİTTİ

Öte yandan, 24 Aralık Pazar akşamı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Galatasaray-Göztepe mücadelesinin biletlerinden Göztepe taraftarları için ayrılan kısım satışa çıktıktan 1 dakika sonra tükendi.