Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılı kulübün görevine son verdiği Teknik Direktör Igor Tudor, ülkesine gitmek İçin Atatürk Havalimanı'na geldi. Burada basın mensupların açıklamalarda bulunan Tudor, "Yardımcılarımla birlikte Galatasaray için en iyisini yapmak için elimizden gelini yaptık. Sezonun 16 haftasının 14'ünü ilk sırada geçirmiştik. Sadece iki haftayı ikinci sırada geçirdik onda da 1 puan gerideydik. O yüzden içim rahat bir şekilde ayrılıyorum. Bu güzel ülkenin futboluna daha güzel günlerin gelmesini istiyorum" ifadelerini kullandı. Hırvat Teknik Direktör saat 19.00'da kalkacak olan uçakla ülkesine gidecek.