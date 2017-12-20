Sarı-kırmızılı kulübün görevine son verdiği Teknik Direktör Igor Tudor, ülkesine gitmek İçin Atatürk Havalimanı'na geldi. Burada basın mensupların açıklamalarda bulunan Tudor, "Yardımcılarımla birlikte Galatasaray için en iyisini yapmak için elimizden gelini yaptık. Sezonun 16 haftasının 14'ünü ilk sırada geçirmiştik. Sadece iki haftayı ikinci sırada geçirdik onda da 1 puan gerideydik. O yüzden içim rahat bir şekilde ayrılıyorum. Bu güzel ülkenin futboluna daha güzel günlerin gelmesini istiyorum" ifadelerini kullandı. Hırvat Teknik Direktör saat 19.00'da kalkacak olan uçakla ülkesine gidecek.
Tudor'dan dikkat çeken Galatasaray açıklaması
20.12.2017 - 18:42 | Son Güncelleme: 20.12.2017 - 18:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Hırvat Teknik Direktör Igor Tudor, "İçim rahat bir şekilde buradan ayrılıyorum dedi.
Etiketler : tudor,haberler,galatasaray,
529286 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/529286.aspx
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P.
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Başakşehir
16
10
3
3
29
17
12
33
2
Fenerbahçe
16
9
5
2
33
19
14
32
3
Galatasaray
16
10
2
4
34
21
13
32
4
Beşiktaş
16
8
6
2
28
14
14
30
5
Kayserispor
16
8
6
2
25
17
8
30
6
Göztepe
16
9
3
4
29
23
6
30
7
Trabzonspor
16
8
4
4
32
27
5
28
8
Bursaspor
16
7
3
6
27
18
9
24
9
Sivasspor
16
7
2
7
21
26
-5
23
10
Malatyaspor
16
5
4
7
20
24
-4
19
11
Kasımpaşa
16
5
4
7
24
29
-5
19
12
Akhisarspor
16
5
4
7
20
27
-7
19
13
Aytemiz Alanyaspor
16
5
3
8
27
30
-3
18
14
Konyaspor
16
4
2
10
15
22
-7
14
15
Osmanlıspor
16
4
2
10
23
32
-9
14
16
Antalyaspor
16
3
5
8
16
30
-14
14
17
Gençlerbirliği
16
3
4
9
19
31
-12
13
18
Karabükspor
16
2
2
12
13
28
-15
8
17. Hafta Maçları
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23.12.2017
Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş
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Kayserispor - Evkur Yeni Malatyaspor
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Kardemir D.Ç. Karabükspor - Trabzonspor
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Kasımpaşa - Medipol Başakşehir Fk
24.12.2017
Galatasaray - Göztepe
25.12.2017
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S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ankaragücü
16
10
4
2
25
12
13
34
2
Ümraniyespor
16
8
5
3
22
15
7
29
3
Ç. Rizespor
16
8
4
4
33
23
10
28
4
Giresunspor
16
7
6
3
23
15
8
27
5
Balıkesirspor
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7
5
4
31
25
6
23
6
Boluspor
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7
2
7
20
16
4
23
7
İstanbulspor
16
6
5
5
17
15
2
23
8
Adanaspor
16
6
5
5
18
22
-4
23
9
Erzurumspor
16
5
6
5
18
19
-1
21
10
Gazişehir G.Ant
16
4
8
4
18
13
5
20
11
Elazığspor
16
5
5
6
22
21
1
20
12
Altınordu
16
5
5
6
23
23
0
20
13
Samsunspor
16
4
7
5
14
18
-4
19
14
Eskişehirspor
16
5
6
5
32
27
5
18
15
Adana Demirspor
16
4
5
7
21
25
-4
17
16
Denizlispor
16
3
4
9
15
26
-11
13
17
Grandmedical Manisaspor
16
5
2
9
18
26
-8
8
18
Gaziantepspor
16
1
4
11
7
36
-29
4