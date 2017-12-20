Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karabükspor Kulübü'nün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Yevgen Seleznov'un sözleşmesi karşılıklı olarak anlaşılarak feshedilmiş olup, yollarımız ayrılmıştır. Seleznov'a emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.