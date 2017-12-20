Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışması ile devam eden antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı. Bir süre takımdan ayrı çalışan Volkan Fındıklı, daha sonra tesislere geçerek çalışmalarını burada sürdürdü. Öte yandan tedavileri devam eden Ali Çamdalı, Evouna, Hadziahmetovic, Traore ve Eren Albayrak antrenmana katılmadı.