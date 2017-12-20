Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışması ile devam eden antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı. Bir süre takımdan ayrı çalışan Volkan Fındıklı, daha sonra tesislere geçerek çalışmalarını burada sürdürdü. Öte yandan tedavileri devam eden Ali Çamdalı, Evouna, Hadziahmetovic, Traore ve Eren Albayrak antrenmana katılmadı.
Konyaspor, Fener maçı hazırlıklarını sürdürdü
20.12.2017 - 20:06 | Son Güncelleme: 20.12.2017 - 20:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig'in 17. haftasında 23 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak Atiker Konyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Etiketler : Fenerbahçe,Konyaspor,haberler,
529304 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/529304.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
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G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
16
10
3
3
29
17
12
33
2
Fenerbahçe
16
9
5
2
33
19
14
32
3
Galatasaray
16
10
2
4
34
21
13
32
4
Beşiktaş
16
8
6
2
28
14
14
30
5
Kayserispor
16
8
6
2
25
17
8
30
6
Göztepe
16
9
3
4
29
23
6
30
7
Trabzonspor
16
8
4
4
32
27
5
28
8
Bursaspor
16
7
3
6
27
18
9
24
9
Sivasspor
16
7
2
7
21
26
-5
23
10
Malatyaspor
16
5
4
7
20
24
-4
19
11
Kasımpaşa
16
5
4
7
24
29
-5
19
12
Akhisarspor
16
5
4
7
20
27
-7
19
13
Aytemiz Alanyaspor
16
5
3
8
27
30
-3
18
14
Konyaspor
16
4
2
10
15
22
-7
14
15
Osmanlıspor
16
4
2
10
23
32
-9
14
16
Antalyaspor
16
3
5
8
16
30
-14
14
17
Gençlerbirliği
16
3
4
9
19
31
-12
13
18
Karabükspor
16
2
2
12
13
28
-15
8
17. Hafta Maçları
23.12.2017
Bursaspor - Gençlerbirliği
23.12.2017
Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş
23.12.2017
Atiker Konyaspor - Fenerbahçe
24.12.2017
Antalyaspor - Alanyaspor
24.12.2017
Kayserispor - Evkur Yeni Malatyaspor
24.12.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Trabzonspor
24.12.2017
Kasımpaşa - Medipol Başakşehir Fk
24.12.2017
Galatasaray - Göztepe
25.12.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ankaragücü
16
10
4
2
25
12
13
34
2
Ümraniyespor
16
8
5
3
22
15
7
29
3
Ç. Rizespor
16
8
4
4
33
23
10
28
4
Giresunspor
16
7
6
3
23
15
8
27
5
Balıkesirspor
16
7
5
4
31
25
6
23
6
Boluspor
16
7
2
7
20
16
4
23
7
İstanbulspor
16
6
5
5
17
15
2
23
8
Adanaspor
16
6
5
5
18
22
-4
23
9
Erzurumspor
16
5
6
5
18
19
-1
21
10
Gazişehir G.Ant
16
4
8
4
18
13
5
20
11
Elazığspor
16
5
5
6
22
21
1
20
12
Altınordu
16
5
5
6
23
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0
20
13
Samsunspor
16
4
7
5
14
18
-4
19
14
Eskişehirspor
16
5
6
5
32
27
5
18
15
Adana Demirspor
16
4
5
7
21
25
-4
17
16
Denizlispor
16
3
4
9
15
26
-11
13
17
Grandmedical Manisaspor
16
5
2
9
18
26
-8
8
18
Gaziantepspor
16
1
4
11
7
36
-29
4