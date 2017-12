Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalyaspor Alanyaspor maçı geniş özeti ve golleri izle ile ilgili aradıklarınızı bu haberde derledik. Süper Lig'in 17. ve son haftasında Antalya derbisi nefesleri kesti. Antalyaspor, sahasında bir başka Antalya ekibi Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Peki Antalyaspor Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? Ligde oynadığı 16 maçın ardından 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 14 puanla 16. sırada bulunan ve bu sezon kötü gidişata bir son veremeyen Antalyaspor, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 18 puanla 13. sırada yer alan Alanyaspor'u konuk etti. Antalya derbisinin henüz 21. dakikasında Vagner Love'un bulduğu golle konuk ekip Alanyaspor 1-0 öne geçti. Bu golün karşılığını ise Antalyaspor'dan Emre Güral 32. dakikada verdi ve ilk 45 dakika 1-1 sonuçlandı. İkinci yarının başlarında dakikalar 52'yi gösterirken bu kez ev sahibi ekipte Deniz Kadah sahneye çıktı ve durumu 2-1'e getirdi. Maçın son anlarında 84. dakikada kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atan Emre Güral, skoru tayin etti ve Antalyaspor, Alanyaspor karşısında 3-1 galip gelerek ligin ilk yarısını 3 paunla kapattı. Bu galibiyetin ardından Antalya, puanını 19'a çıkarırken; Alanyaspor ise 18 puanda kaldı. İşte Antalyaspor Alanyaspor maçı canlı anlatımı ve skor bilgileri...

Antalyaspor Alanyaspor maçı beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanıyor. Ancak Antalya Alanya maçının canlı anlatımı ve skor bilgileri an be an turkiyegazetesi.com.tr adresinden aktarılıyor.

ANTALYASPOR 3-1 ALANYASPOR MAÇI GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİ İÇİN TIKLAYIN

Süper Lig'in 17. haftasının açılış maçında Antalyaspor evinde Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 yendi.

Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor deplasmanında 22. dakikada Vagner Love'un golüyle 1-0 öne geçti. Golün pasını Emre Akbaba'dan geldi.

Antalyaspor 32. dakikada Emre Güral ile Alanyaspor karşısında 1-1'lik eşitliği yakaladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda Antalyaspor 51. dakikada Deniz Kadah'ın golü ile mücadelede 2-1 öne geçti. Maçta son sözü Emre Güral söyledi ve Antalya derbsinin kazananı Antalyaspor oldu.

Antalyaspor: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 1

Stat: Antalya

Hakemler: Serkan Çınar, Süleyman Özay, Mehmet Cem Hanoğlu

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Chico, Diego, Sakıb Aytaç, Charles (Dk 79 Yekta Kurtuluş), Vainqueur (Dk. 88 Harun Alpsoy), Maicon, Deniz Kadah, El Kabir, Emre Güral (Dk. 90 Musa Nizam)

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Gassama (Dk. 61 Cenk Ahmet Alkılıç), Fofana, Tzavellas, Nsakala, Maniatis (Dk. 79 Emre Nefiz), Taha Yalçıner, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Junior Fernandes (Dk. 61 Yusuf Serdar Çoban), Vagner Love

Goller: Dk. 22 Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 32 ve 84 Emre Güral, Dk. 51 Deniz Kadah (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Nazım Sangare, Dk. 38 El Kabir, Deniz Kadah (İlk yarı bittikten sonra), Dk. 85 Emre Güral, Dk. 90 Yekta Kurtuluş (Antalyaspor), Dk. 40 Efecan Karaca, Dk. 72 Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor)