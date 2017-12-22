Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkish Airlines EuroLeague'de temsilcimiz Anadolu Efes, çıktığı ikinci karşılaşmada Ergin Ataman'ın yönetiminde Efes Yunan'a boyun eğdi. Efes, Olympiacos'a karşı galibiyetin kıyısından döndü. Olympiacos'un kazandığı maçta Yunan yıldız Spanoulis'in kritik anlarda attığı isabetli atışlarla maça damga vurdu. Peki Anadolu Efes-Olympiacos maçı kaç kaç bitti? gibi tüm merak edilenler burada.

ANADOLU EFES- OLYMPİACOS MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Anadolu Efes, THY Euroleague’in 14. haftasında evinde karşılaştığı Yunan ekibi Olympiakos’a 61-58 yenilerek üst üste 4. mağlubiyetini aldı.İlk 3 dakikada rakibine sayı şansı vermeyen Anadolu Efes, boyalı alandan Stimac’ın sayılarıyla 4-0 yaptı. Daha sonra hücumda toparlanan Olympiakos, Roberts ve Wiltjer’in basketleri ile 7-0’lık seri yakaladı ve 7-4 öne geçti. Periyodun sonlarına doğru Spanoulis ve Roberts ile dışa atışlardan etkili olan Yunan temsilcisi periyodu 17-9 öne tamamladı. İkinci periyotta farkı azaltmaya çalışan lacivert-beyazlılar, Simon, Dunston ve Adams’ın sayılarıyla skoru 24-20’ye getirdi. Olympiakos da Papapetrou ve Papanikolaou’nun karşılık verince fark tekrar açıldı ve periyot bu skorla sona erdi (25-33).

OLYMPİAKOS 61-58'LİK SKORLA YENDİ

Üçüncü periyotta 5 dakika 28 saniye kala McCollum ile art arda 5 sayı bulan Efes, farkı 1’e indirdi (36-37). Strelnieks, Thompson ve Bogris ile hücumda ağırlığı ortaya koyan Olympiakos, periyodu 45-39 üstün tamamladı. Son periyoda Simon’un basketleri başlayan lacivert-beyazlılar, McCollum’un da hücumda etkinliğini arttırmasıyla 48-47 öne geçti. Karşılıklı basketlerle geçilen son anlarda Spanoulis ve Mclean ile sayılar bulun Olympiakos, 61-58’lik skorla parkeden galip ayrıldı.

Bu maçla Anadolu Efes, üst üste 4 toplamda ise 11. mağlubiyetini alırken, Yunan temsilcisi ise 11. galibiyetini elde etti. Müsabakanın en skoreri Anadolu Efes’ten 17 sayı ile oynayan Simon olurken, Olympiakos’ta ise Spanoulis 12 ile sayı ile takımına katkıda bulundu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Sasa Pukl xx, Fernando Rocha xx, Mehdi Difallah xx

Anadolu Efes: Ledo x, Errick McCollum xxx 16, Derrick Brown xx 11, Birkan Batuk x, Motum x, Adams xx 4, Stimac xx 6, Dragic x, Dunston xx 4, Simon xxx 17

Başantrenör: Ergin Ataman

Olympiakos: Mclean xx 9, Papapetrou xx 6, Spanoulis xxx 12, Strelnieks x 1, Papanikolaou xx 4, Mantzaris x 2, Roberts xx 7, Bogris xx 4, Wiltjer xx 5, Thompson xx 11

Başantrenör: Ioannis Sfairopoulos

1. Periyot: 9-17 (Olympiakos lehine)

Devre: 25-33 (Olympiakos lehine)

3. Periyot: 39-45 (Olympiakos lehine)

KARŞILAŞMANIN ARDINDAN

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, transfer için şu anlık almış oldukları bir karar olmadığını söyleyerek, “Gördüğüm kadarıyla ciddi aksaklıklar var. Yönetim ile görüşeceğiz” dedi.

Anadolu Efes, THY Euroleague’in 14. haftasında evinde karşılaştığı Yunan ekibi Olympiakos’a 61-58 yenilerek üst üste 4. mağlubiyetini aldı. Karşılaşma sonrasında düzenlen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, “Kötü başladık, rakibin rahat sayı bulmasına izin verdik. Dördüncü periyotta iyi savunma yaptık, kontrolü elimize aldık. Özellikle ikinci yarı iyi oynadık ve savunma yaptık. Çaldığımız toplarda basit atışlar kaçırdık. 20 tane 3 sayının 15 tanesi doğruydu. Yüzdemiz iyi değildi. Bence iyi oynadık ve iyi mücadele ettik. Olympiakos’un bir hücum ribaudunda faul aldık. Faul müydü, değil miydi tekrar izleyip, hakeme gerekli şikayette bulunacağım” diye konuştu.

“GÖRDÜĞÜM KADARIYLA CİDDİ AKSAKLIKLAR VAR”

’Takıma takviye yapılacak mı?’ sorusuna Ataman, “Pazartesi Türkiye’ye geldim. Rusya’da bir maç yaptık. Sonra bu maça çıktı. Canlı gözle 3 maç izledim. Gördüğüm kadarıyla ciddi aksaklıklar var. Yönetim ile görüşeceğiz. Şu an için almış olduğumu bir karar yok” şeklinde konuştu.

OLYMPAIKOS BAŞANTRENÖRÜ

Olympaikos Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos, Anadolu Efes galibiyeti sonrasında yaptığı açıklamada, “İki takım da bugün iyi oynamadı” dedi.Olympiakos, THY Euroleague’in 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes’i 61-58’lik skorla mağlup etti. Müsabaka sonrasında basın toplantısında konuşan Olympaikos Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos, “İki takım da bugün iyi oynamadı. İki takım da bu maça kadar zor maçlar oynadı. CSKA maçında çok efor sergiledik. O yüzden de maçın başında ve üçüncü periyotta çok top kaybettik. En önemli şey savunmaydı. Çünkü Efes 58 sayı attı. Bu da sayı ortalamasının altındaydı. Periyotların genelinde savunma ile maçı kontrol ettik. Maçın sonunda Efes öne geçti. Son anlarda hücumda gerekli sayıları bulduk. McCollum’un üçlüğüne rağmen şanslıyız ki kazandı. Üst üste aldığımız ikinci galibiyetten dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Şimdi dinlenme vakti. Sakat oyuncularımızın dönmesini bekliyoruz. Ergin Ataman’a ve Efes’e iyi şanslar diliyorum” diye konuştu.