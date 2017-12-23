Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SavaşçılığıylaGalatasaray taraftarlarının gönlünde taht kuran Johan Elmander, sosyal medya hesabından Fatih Terim'in gelişini destekledi. İsveçli futbolcu tecrübeli çalıştırıcı ile birlikte fotoğrafını paylaşarak, "Görev için, kulüp için ve taraftarlar için doğru adam. Hoş geldin" ifadelerini kullandı. Elmander'in Hasan Şaş ile birlikte Fatih Terim'in yeni yardımcıları olması bekleniyor.