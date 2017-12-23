Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe öyle bir seri yakaladı ve havaya girdi ki “Erken havlu attı” gözüyle bakılan takım bu akşam maç fazlasıyla da olsa lider olabilir. Rakip teknik direktör Aykut Kocaman’ın geçen sezon Türkiye Kupası kazanarak veda ettiği Konyaspor. Son 5 maçını kazanan ve zirveyle aradaki farkı kapatıp liderin 1 puan gerisine yerleşen Kocaman’ın takımında eksik çok umut da. Skrtel, Neustädter ve Şener Özbayraklı kart cezalısı, Mehmet Ekici, Janssen ve Robin van Persie’nin ise sakatlıkları bulunuyor. Savunmada zorunlu olarak revizyona gidecek Fenerbahçe’de tüm hesaplar galibiyet üzerine. Hatta liderlik bile diyebiliriz. Kazanması hâlinde maç fazlasıyla zirveye çıkacak olan Kanarya, bir gün sonra Başakşehir’in puan yitirmesi hâlinde ocak ayı sonuna kadar en tepede kalacak.

“Aynı hırsla devam”

Oyuncularıyla bir toplantı yapan ve Konya maçının anlam ve önemini anlatan teknik direktör Aykut Kocaman “Devre arasına kayıpsız girmeliyiz ve galibiyet serimizi sürdürmeliyiz. Evet eksiklerimiz var ama olmayanların yerine oynayacak arkadaşlar onları aratmamalı. F.Bahçe PAF takımı ile de çıksa rakip kim olursa olsun galibiyet için sahada olur. Şampiyonluk yarışında güçlü bir şekilde olduğumuzu göstermek için bu maçı kazanmak zorundayız. Son haftalardaki galibiyet arzusu ve mücadelesini bu maçta sizlerden görmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Sahne senin Valbuena

Kanarya’da gözler Mathieu Valbuena’da olacak. Teknik direktör Aykut Kocaman’ın son dönemlerde performansını yeterli bulmayıp kulübede oturttuğu ve hamle oyuncusu olarak gördüğü Fransız yıldız deyim yerindeyse geçen hafta patlama yapmıştı. Karabük maçında sonradan oyuna girip galibiyeti getirmiş ve “Benim yerim burası” işaretiyle gündem olmuştu. Ve bu yedek kalmanın hırsını kazanca çeviren Aykut Kocaman bu akşam da benzer etki ve patlama bekliyor. Konya maçına 11 başlayacak olan Valbuena oynadığında ve takımın kazanmasına yardımcı olduğunda mutlu olduğunu belirterek “Hocam görev verirse Konyaspor maçında da gol atarak ya da asist yaparak takıma katkı sağlamak istiyorum. Önemli olan takımın başarısı” görüşünde.

Kilit isim Josef

Sarı-lacivertlilerde savunma bloğunda Skrtel, Neustädter ve Şener Özbayraklı cezalı. Stoperde Neto’nun yanında Josef olacak. Aykut Kocaman, Brezilyalının yerinde ise Ozan Tufan’a görev verecek. Sağ bekte ise Isla ter dökecek.

Aziz Yıldırım takımı yalnız bırakmayacak

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım zorlu deplasmanda takımı yalnız bırakmayacak. En zor dönemlerde bile takımla birlikte deplasmanlara giden Yıldırım bugün de Konya’da olacak. Yıldırım maç öncesinde çeşitli organizasyonlara katılacak ve Fenerbahçeli üyelerle buluşacak.

Soldado gol sözü verdi

F.Bahçe’nin Konya deplasmanındaki gol silahı Roberto Soldado konuştu. Tecrübeli isim taraftarın beklentisini bildiğini vurgulayarak “Konyaspor karşısında yüzde yüz performansımı göstermek istiyorum. Konyaspor maçında gol atmak istiyorum. Atabileceğim kadar fazla gol atarak takıma zirve yarışında yardımcı olmak hedefim. İkinci yarıya çok daha özgüvenli bir başlangıç yapmak için bu maçı da kayıpsız geçmeliyiz” dedi.