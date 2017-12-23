Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazan Beşiktaş asıl bombayı transferde patlatmanın peşinde. Barcelona’da forma giyemeyen Arda Turan siyah-beyazlılara yaklaşıyor. Kavgalı olduğu Fatih Terim’in başa geçmesiyle Galatasaray defteri kapanınca yıldız futbolcuya Beşiktaş kapıları açıldı. Başkan Fikret Orman’ın daha önce “Çok beğendiğimiz bir oyuncu ancak gündemimizde yok” dediği Arda Turan için menajer Ahmet Bulut’la görüşmeler başladı. Barcelona’nın kadroda düşünmediği milli futbolcu için 20 milyon avro civarında bonservis bedeli belirlenmişti. Siyah-beyazlılar ise Arda için kiralama yöntemini devreye sokmak istiyor. Beşiktaş kanadını Arda Turan transferi için istekli olmasında birçok etken bulunuyor. Öncelikle yıldız oyuncuyu istemeyen eski kulübü Galatasaray’a psikolojik anlamda çok etkili bir ‘gol’ atılmış’ olacak.

O da çok isitiyor

Ayrıca Arda Turan’ın menajeri Ahmet Bulut’un Beşiktaş’tan da birçok oyuncuyla anlaşmasının bulunması ve Başkan Fikret Orman’la olan yakınlığı transferi daha da kolaylaştıracak gibi gözüküyor. Teknik ekip ve tabii ki Şenol Güneş de bu transfere olumlu bakıyor. Çünkü Talisca’nın durumu hâla netleşmiş değil ve devre arasında Brezilyalı yıldızın ayrılma ihtimali yüksek. Arda Turan’ın da orta sahanın her bölgesinde oynayabilmesi de Beşiktaş’ın iştahını kabartıyor. Daha önce ‘Beşiktaş’a yakınım’ diyen, siyah-beyazlı taraftarlara hayranlığıyla da bilinen Arda Turan’ın bu transfer için çok istekli olduğu da gelen bilgiler arasında.

"Come to Beşiktaş"

Arda Turan için Beşiktaş sesleri giderek yükselmeye başladı. Siyah-beyazlı taraftarlar “Come to Beşiktaş” çılgınlığını Barcelona’da forma giyen Türk yıldız için başlattı. Yıldız oyuncunun efsane başkan Süleyman Seba’nın vefatı sonrası Beşiktaş formasını giydiği fotoğraflar paylaşım rekoru kırıyor.

Yükselenim Beşiktaş!

Arda Turan geçen yıl yaptığı bir açıklamada Beşiktaş’a olan sempatisini net bir şekilde ortaya koymuştu. İşte o sözler, “Aziz Yıldırım 2,2 milyon avro kazandığım dönemde bana yıllık 7 milyon avro teklif etmişti. Kaç defa aramıştı beni. Fenerbahçe’ye gidersem tüm saygınlığımı kaybetmiş olurum. Bu kadar sevgi parayla ölçülemez. Ama Beşiktaş’a sempatim hep vardır. Belli olmaz. Yükselenim Beşiktaş...”