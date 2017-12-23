Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz Burak Yılmaz’da... Trabzonspor’un formda golcüsü, bordo-mavili forma altındaki tek dileğinin şampiyonluk olduğunu belirtirken “Eğer bu hedefimize ulaşırsak Allah’tan başka bir şey istemem” dedi. Tecrübeli isim takımdaki genç oyuncuların fazla olması sebebiyle de “şampiyonluk” kelimesini fazla dillendirmediklerini söyledi. Ersun Yanal’ı yerin dibine sokmamak gerektiğini ve onun da takımda etkisi olduğunu vurgulayan Burak Yılmaz “Aslında Trabzonspor’un yapması gereken, böyle seri maçlar kazanmasıydı” yorumunda bulundu.

“Çok duygulandım”

Gelinen noktayı da anlatan golcü isim “Son Bursaspor maçında sahaya çıktığımda tüylerim diken diken oldu. Bizim taraftar buydu. 40 bin civarı taraftarımız geldi. Biz onları hak ediyoruz son zamanlarda. Onlar da bu galibiyetleri hak ediyorlar” dedi. Hakemlerle ilgili de eleştiride bulunan Yılmaz “Hakemler, taraftarlar, bizler, yöneticiler, hocalar hata yapıyor. Eğer bir hata oyunun içinde 2-3 defa oluyorsa oturup, düşünmemiz, konuşmamız lazım. Ben o sinir harbiyle çıkıp hakemle ilgili bir şey konuşsam ceza alacağım. Herkes kendini eleştirmeli. Hakemlerden tek isteğim; futbolcuya karşı biraz yumuşak ve iletişime açık olsunlar. Hem hata yapar hem sahada gider yaparsan o zaman iş çığırından çıkıyor” diye sitem etti.

"Arda'nın Trabzon'a gelmesini çok isterim"

Burak Yılmaz, yakın dostu Arda Turan ile ilgili değerlendirme yaptı: Çok zor ama onun Trabzon’a gelmesini çok isterim. Arda benim kardeşim. Arda, güzel bir insandır. Arda çok güzel bir çocuktur, iyi kalplidir. Türk halkının iyi, fit bir Arda’dan mahrum kalmasını istemediğim için Arda’nın Türkiye’ye gelmesini çok istiyorum. İnsanlar ne kadar üzgünse, futbolcular olarak, Dünya Kupası’nda oynayamayan bir oyuncu olarak herkesten daha çok üzgünüm. Millî takım değişim içinde, bu değişime hepimizin saygı duyması gerekiyor. Sabredip destek olup değişime açık olmalıyız.”