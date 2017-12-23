Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu oyuncu için de kiralama yöntemi devreye sorulacak. Sarı kırmızılılar yine Fatih Terim aracılığıyla Roma ile pazarlık masaına oturacak. Cengiz Ünder de sezon sonuna kadar büyük ihtimalle parçalı formayla mücadele edecek.

Fatih Terim basın toplantısında önemli sinyaller verdi. Takım için yeni yapılanmaya dair önemli ipuçları veren teknik adam. O iki futbolcunun takıma geri döneceğini ifade etti.

Fatih Terim, Igor Tudor'un kadro dışı bıraktığı Hakan Balta ve Nigel de Jong'u takıma geri kanalize edeceğini söyledi. Mutlaka bir sol bek isteyen Fatih Terim, Sevilla'da kiralık oynayan Lionel Carole'un durumunu da yönetime sordu. Deneyimli teknik adam sol beke transfer olmazsa bu oyuncunun geri döndürülmesinin şart olduğunu dile getirdi.

Takım kalitesini artırmak için 1-2 transferin şart olduğunu dile getiren kurt çalıştırıcı, devre arasında oturup konuşacaklarını ve takviyelerle birlikte şampiyonluğa giden yolda çalışacaklarını ifade. Transfere dair ise önemli söylentiler var.

Galatasaray'da Fatih Terim fırtınası esecek... Tecrübeli hoca, sarı kırmızılı takımda tekrar kolları sıvadı... Yılbaşında ise transferde de bombaları patlatacak olan Terim, iki yıldızını İtalya'da buldu...

Fatih Terim'in hedefindeki ilk ikili Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder... Milan'a büyük umutlarla giden ama Gattuso'nun gelişiyle formasından uzak kalan Hakan Çalhanoğlu için kiralama formülü devreye girecek.

Milan ile ilişkileri iyi olan Fatih Terim, milli takımın tecrübeli yıldızını kadrosunda görmek istiyor. Bu transfer için Terim özel olarak ilgilenecek. Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Hakan Çalhanoğlu'nun sarı kırmızılı formayı sezon sonuna kadar giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

İtalya'dan gelecek bir diğer bomba isim de Cengiz Ünder... Sezon başında Medipol Başakşehir'den, Roma'ya giden ama forma şansı bulamayan ay yıldızlı ekibin genç yıldızı da Terim'in gözdelerinden biri.

Bu oyuncu için de kiralama yöntemi devreye sorulacak. Sarı kırmızılılar yine Fatih Terim aracılığıyla Roma ile pazarlık masaına oturacak. Cengiz Ünder de sezon sonuna kadar büyük ihtimalle parçalı formayla mücadele edecek.