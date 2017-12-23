Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivasspor Beşiktaş maçı özeti ve golleri izle gibi aradıklarınız burada. Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Peki Sivas BJK maçı skor kaç kaç bitti? Maçın henüz 5. dakikasında Sergiy Rybalka'nın bulduğu golle Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti. 26'da hakem Cüney Çakır, Anderson Talisca'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı kararı verdi ve topun başına Alvaro Negredo geçti. Meşin yuvarlağı ağlarla buluşturan Negredo, takımına eşitliği getiren golü kaydetti. 87'de ise Sivasspor'da Cyriac skoru 2-1'e getiren golü attı. İşte Sivas BJK maçı özeti, golleri ve detayları...

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI ÖZETİ VE GOLLERİ İÇİN TIKLAYIN

SİVASSPOR 2-1 BEŞİKTAŞ MAÇI [GENİŞ ÖZETİ]

M.S. Hakem Cüneyt Çakır müsabakanın bittiğini belirten son düdüğünü çalıyor.

90'Demir Grup Sivasspor'da son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Emre Kılınç oyundan alınırken yerine Hakan Bilgiç oyuna dahil oluyor.

90'Dördüncü hakemin işareti ile müsabakanın sonuna en az 3 dakikalık oynanmamış süre bölümü ilave ediliyor.

90'Arouna Kone'nin pası ile ceza yayı gerisinde topla buluşan Mert Hakan Yandaş vuruşunu yapıyor ancak bu top kaleci Fabricio Agosto'da kalıyor.

90'Sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Ryan Babel vuruşunu yapıyor ancak bu top doğrudan kaleci Tolgahan Acar'ın üzerine gidiyor.

88'Bu dakikalarda konuk ekip Beşiktaş rakip alanda baskısını iyice artırıyor.

86'Kırmızı beyazlılarda Mert Hakan Yandaş rakibi Ryan Babel'e yaptığı faul sonrasında sarı kart görüyor.

83'GOL Demir Grup Sivasspor, Zoro Cyriac ile tekrar öne geçiyor! Mert Hakan Yandaş ortasını ön direğe doğru gönderiyor. Carl Medjani'nin indirdiği topa Hakan Arslan yere düşerken vuruşunu yapıyor ancak çizgi üzerinde Gökhan Gönül bu topu çıkartıyor. Dönen topu altıpas sağ tarafında kontrol eden Zoro Cyriac vuruşunu yapıyor ve topu sol köşeden filelerle buluşturuyor.

79'Beşiktaş cephesinde son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Ricardo Quaresma oyundan alınırken yerine Jeremain Lens oyuna dahil oluyor.

78'Hızlı gelişen ev sahibi atağında sol kanatta topla birlikte hareketlenen Emre Kılınç ceza sahasına girmeden pasını altıpas sol çaprazına hareketlenen arkadaşı Zoro Cyriac'a gönderiyor. Zoro Cyriac bekletmeden yerden vuruşunu yapıyor ancak top kalenin sağ tarafından dışarı gidiyor.

76'Ceza sahası sol çaprazının hemen gerisinden kullanılan serbest vuruşta Ricardo Quaresma ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor ancak savunma bu topu karşılıyor.

73'Oğuzhan Özyakup topla birlikte sol çaprazdan ceza sahasına sokuluyor ve topu sağ tarafına çekerek sağ ayağı ile vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından dışarı gidiyor.

70'Emre Kılınç topla birlikte ceza yayı sol çaprazına sokuluyor ve doğrudan kaleyi düşünüyor ancak meşin yuvarlak doğrudan kaleci Fabricio Agosto'nun üzerine gidiyor.

69'Beşiktaş cephesinde ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Atiba Hutchinson oyundan alınırken yerine Oğuzhan Özyakup oyuna dahil oluyor.

68'Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Gökhan Gönül son çizgiye inmeden ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Savunmanın kafa ile karşıladığı top ceza sahası içi sağ çaprazında Ricardo Quaresma'nın önünde kalıyor. Portekizli yıldız bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak top kalenin sağ tarafından dışarı gidiyor.

67'Topla birlikte ceza yayına sokulan Cenk Tosun sağ ayağı ile yerden vuruşunu yapıyor ancak top sol kale direğinin hemen yanından dışarı gidiyor.

66'Emre Kılınç'ın pası ile sol çaprazda topla buluşan Arouna Kone ceza sahasına giriyor ve altıpas sol çaprazından yerden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Fabricio Agosto'nun müdahalesinden sonra savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırıyor.

66'Demir Grup Sivasspor cephesinde ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Thievy Bifouma oyundan alınırken yerine Zoro Cyriac oyuna dahil oluyor.

65'Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Ricardo Quaresma ortasını ön direğe doğru gönderiyor. Gelen topa hareketlenen Atiba Hutchinson kafa vuruşunu yapıyor ancak top kalenin hemen üzerinden dışarı gidiyor.

62'Sol kanattan gelişen atakta Ryan Babel ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Gelen topa savunma ile birlikte yükselen Anderson Talisca kafa vuruşunu yapıyor ancak top kalenin sağ tarafından dışarı gidiyor.

61'Ev sahibi kırmızı beyazlılarda ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Sergiy Rybalka oyundan alınırken yerine Mert Hakan Yandaş oyuna dahil oluyor.

60'Adriano Correia'nın pası ile ceza yayı sol tarafında topla buluşan Ryan Babel yerden vuruşunu yapıyor ancak top kalenin sol tarafından dışarı gidiyor.

56'Ryan Babel'in pası ile ceza yayı içerisinde topla buluşan Cenk Tosun sağ ayağı ile yerden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Tolgahan Acar sağ köşeye uzanarak bu topu kontrol ediyor.

53'Ceza yayına doğru hareketlenen Sergiy Rybalka uzak mesafeden çok sert vuruyor ancak meşin yuvarlak sağ kale direğine çarparak oyun alanını terk ediyor.

52'Gary Medel'in pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Anderson Talisca yerden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Tolgahan Acar gole izin vermiyor.

51'Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Ricardo Quaresma ortasını uzak direğe doğru gönderiyor. Gelen topa yükselen Dusko Tosic kafa vuruşunu yapıyor ancak top kalenin sol tarafından dışarı gidiyor.

48'Savunma arkasına gönderilen topa Cenk Tosun hareketleniyor ancak golcü oyuncunun pozisyonu ofsayt.

46'Müsabakanın ikinci yarısı ev sahibi Demir Grup Sivasspor'un vuruşu ile başlıyor.

46'Beşiktaş cephesinde ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Alvaro Negredo oyundan alınırken yerine Cenk Tosun oyuna dahil oluyor.



D.A MÜCADELENİN İLK 45 DAKİKASI 1-1 EŞİTLİKLE TAMAMLANDI

30'Müsabakanın üçte birlik bölümü geride kalırken konuk ekip Beşiktaş'ın topla oynamadaki üstünlüğü devam ediyor.

28'Ceza yayı sol tarafında topla buluşan Atiba Hutchinson yerden şansını deniyor ancak top kalenin sağ tarafından dışarı gidiyor.

26'Penaltı vuruşu için topun başına Alvaro Negredo geliyor...

26'GOL Alvaro Negredo penaltı vuruşunda topu sağ üst köşeye gönderiyor ve kaleci Tolgahan Acar'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelerle buluşuyor. Durum şimdi 1-1

24'PENALTI! Gökhan Gönül'ün ara pası ile sağ çaprazda topla buluşan Anderson Talisca ceza sahasına giriyor ve Mattias Bjarsmyr'in müdahalesi ile yerde kalıyor. Pozisyon sonrasında hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını işaret ediyor.

22'Ricardo Quaresma sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ortasını uzak direğe doğru gönderiyor. Gelen topa yükselen Dusko Tosic kafa vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gidiyor.

22'Sol kanattan gelişen atakta Ricardo Quaresma'nın pası ile ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Adriano Correia son çizgiye inmeden pasını altıpas sol çaprazındaki arkadaşı Alvaro Negredo'ya gönderiyor. Alvaro Negredo pasını penaltı noktasının gerisine hareketlenen Ricardo Quaresma'ya gönderiyor. Ricardo Quaresma topla buluşuyor ve meşin yuvarlağı sağ tarafına doğru sürerek yerden vuruşunu yapıyor ancak top savunmadan geri geliyor.

18'Anderson Talisca sağ kanattan ortasını ön direğe doğru gönderiyor ancak savunma bu topu kafa ile karşılıyor.

16'Sağ kanattan gelişen atakta Thievy Bifouma ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Gelen topa yükselen Arouna Kone kafa vuruşunu yapıyor ancak bu şut istediği gibi olmuyor ve top kalenin sağ tarafından farklı bir şekilde dışarı gidiyor.

12'Siyah beyazlılar kısa paslarla pozisyon üretmeye çalışıyor.

9'Beşiktaş gole çok yaklaşıyor! Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Ricardo Quaresma ortasını ön direğe doğru gönderiyor. Gelen topa yükselen Anderson Talisca'nın kafa vuruşu çizgi üzerinde Ziya'dan dönüyor. Dönen topa altıpas içerisinde hareketlenen Pepe vuruşunu yapıyor ancak Ziya kayarak bu topu da çıkartıyor!

5'GOL Demir Grup Sivasspor, Sergiy Rybalka ile öne geçiyor! Ceza yayına hareketlenen Arouna Kone'nin sert şutunda top kaleci Fabricio Agosto'dan sekerek penaltı noktası gerisinde Sergiy Rybalka'nın önüne düşüyor. Sergiy Rybalka gelen topu sağ ayağı ile tamamlıyor ve topu sol köşeden filelerle buluşturuyor.

4'Ceza yayı sağ çaprazından kullanılan serbest vuruşta Ricardo Quaresma ortasını uzak direğe doğru gönderiyor. Gelen topa hareketlenen Pepe kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı filelere gönderiyor ancak hakem Cüneyt Çakır, portekizli yıldızın pozisyonunun ofsayt olduğunu işaret ediyor.

3'Sağ kanattan gelişen atakta Ricardo Quaresma ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor ancak savunma bu topu karşılıyor.

1'Müsabaka konuk ekip Beşiktaş'ın vuruşu ile başlıyor.

M.Ö.Siyah beyazlılar deplasmanda oynadıkları son 3 lig maçında sahadan 1 galibiyet ve 2 beraberlik ile ayrıldı.

M.Ö.Demir Grup Sivasspor'da kadro dışı bırakılan Leandrinho dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

M.Ö.Beşiktaş'ta ise sakatlıkları bulunan Atınç Nukan ile Gökhan Töre bu akşam forma giyemeyecek.

M.Ö.Kırmızı beyazlılar evinde oynadığı son 3 lig maçında 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti.

M.Ö.İki ekip arasında oynanan son 10 müsabakada Beşiktaş'ın galibiyetlerde 6-2 üstünlüğü bulunurken 2 mücadele ise eşitlikle sonuçlandı. Bu maçlarda siyah beyazlıların kaydettiği 14 gole karşılık kırmızı beyazlılar attığı 10 GOL ile cevap verdi.

M.Ö.Türkiye Süper Ligi 17. Hafta mücadelesinde Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

M.Ö.Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak müsabakada hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

M.Ö.Geride bıraktığımız 16 hafta sonunda Sivas ekibi topladığı 23 puan ile 9. sırada bulunurken Beşiktaş ise topladığı 30 puan ile 4. sırada yer alıyor.

M.Ö.Süper Lig'de ilk yarıyı Sivas'ta kapatacak olan Beşiktaş, bu sezon deplasmanda oynadığı 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

M.Ö.Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de 23. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 22 lig maçında Beşiktaş 11, Sivasspor 6 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

M.Ö.Beşiktaş'ta üçer sarı kartı olan Pepe, Ryan Babel ve Anderson Talisca, ceza sınırında bulunuyor.

M.Ö.Ligde geçen hafta Osmanlıspor'u 5-1 yenerek puanını 30'a yükselten Beşiktaş, zirvenin 3 puan gerisinde averajla 4. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekibin ligde 8 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 6 beraberliği bulunuyor.

M.Ö.Sivasspor'un ilk 11'i: Tolgahan, Auremir, Ziya, Bjarsmyr, Medjani, Ndinga, Hakan, Bifouma, Emre, Rybalka, Kone

M.Ö.Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Medel, Quaresma, Babel, Talisca, Negredo.

Pepe, Talisca ve Babel ceza sınırında

Beşiktaş'ta üçer sarı kartı olan Pepe, Babel ve Talisca, ceza sınırında bulunuyor.

Üç oyuncu, Sivasspor karşılaşmasında da kart görürse, ligde ikinci yarının ilk maçı olan Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Sivasspor'da tek değişiklik

Ev sahibi ekipte teknik direktör Samet Aybaba, ligin 16. haftasında 1-1 sona eren Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosuna göre bir değişikliğe gitti.

Aybaba, Rybalka'ya ilk 11'de şans verirken, Mert Hakan Yandaş'ı yedek soyundurdu.

Taha Akgül koreografisi

Sivasspor'un Yiğido Gençlik Taraftar Grubu tarafından maç öncesi kale arkası tribününde olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül'ün koreografisi yapıldı.

Tribünde, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile elinde Sivasspor bayrağı tutan bir kralın betimlendiği "Kral da biziz kural da" koreografisi de sergilendi.

Maça büyük ilgi

Karşılaşmaya iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda yapılan maçta ev sahibi ekip taraftarları, karşılaşma öncesi başlayan sağanak yağışa rağmen tribünlerin önemli bölümünü doldurdu.

Çevre illerden de gelerek kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran Beşiktaş taraftarları ise takımlarını yalnız bırakmadı.

Mücadeleyi, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz birlikte izledi.