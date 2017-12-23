MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Ankagücü’nde Erdem’in kullandığı serbest vuruşta arka direkte Alihan’ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
72. dakikada Adana Demirspor’da Batuhan’ın sol kanattan ortasında Lalawele’nin gelişine şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
85. dakikada Adana Demirspor savunmasından dönen topun gelişe sert vuran Putsila’nın şutu üstten az farkla auta çıktı.
90+5. dakikada Ankaragücü’nde Gençer’in ceza alanı içerisinde faul yapması sonucunda hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Batuhan topu ağlarla buluşturdu. 2-1
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Esat Sancaktar xx, Ceyhun Sesigüzel xx
Adana Demirspor: İsmail x, Yiğitcan x, Batuhan xx, Erhan x, Sezer xx, Yiğit x (Adil dk. 88 x), Lalawele xx (Mendy dk. 85 x), Tambe x, Savaş x (Tolgahan dk. 46 x), Atabey x
Yedekler: Kurtuluş, Mustafa, Joseph, Erkam, Can
Teknik Sorumlu: Kubilayhan Yücel
Ankaragücü: Korcan xx, Erdem xx, Alihan xx, Gençer x, Sedat x (Kehinde dk. 80 x), Kenan xx (Enes dk. 89 ?), Putsila xx, Arif x, Ferhat xx, Umut xx, İlhan x (Cheikhou dk. 50 x)
Yedekler: Altay, Mahmut, Mehmet, Szukala, Yusuf, Mert
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Alihan (dk. 7) (Ankaragücü), Lalawele (dk. 72), Batuhan (dk. 90+5 pen.) (Adana Demirspor)
Sarı Kartlar: Yiğitcan, Batuhan, Erhan, Tambe (Adana Demirspor), Putsila, Gençer (Ankaragücü)