Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Fenerbahçe karşısında aldıkları 1 puanın çok önemli olduğunu söyledi. Özdilek, “Maç öncesinde 7 sakatımız vardı. Hem Avrupa, hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda her maçımızı kazanabilecek kadar oynadık. 9 haftadır kaybetmeyen ve son 5 maçını kazanan bir rakibe karşı oynadık. İlk devre rölantide giden bir müsabaka. 2. yarı ilk yarıdaki eksiklerimizi görerek oyunculara aktardık. Rakibe yakın oynayarak oyunu daralttık ve bunun sonucunu da gördük. Maç 1-0 biter diye düşünüyordum ki, gereksiz bir oyuncuya uzak kalmadan gol yedik. 1-1’den sonra maçı bitirebilir ya da kaybedebilirdik. Çok gitti geldi maç. Sonuçta 1-1 bitti. 1 puan bizim açımızdan çok önemliydi. Eksiklerimizi biliyorum, devre arasında takviyeler yapacağız. Bu takım kendini daha yukarılara taşıyacak. Eksikleri gidererek ikinci yarı daha iyi bir Konyaspor olacağız” şeklinde konuştu.
Mehmet Özdilek: "1 puan bizim açımızdan çok önemliydi"
23.12.2017 - 22:52 | Son Güncelleme: 23.12.2017 - 22:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Atiker Konyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "1 puan bizim açımızdan çok önemliydi" dedi.
Etiketler : mehmet özdilek,atiker konyaspor,süper lig,fenerbahçe,
530203 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/530203.aspx
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3
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Fenerbahçe
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5
2
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19
14
32
3
Galatasaray
16
10
2
4
34
21
13
32
4
Beşiktaş
17
8
6
3
29
16
13
30
5
Kayserispor
16
8
6
2
25
17
8
30
6
Göztepe
16
9
3
4
29
23
6
30
7
Trabzonspor
16
8
4
4
32
27
5
28
8
Sivasspor
17
8
2
7
23
27
-4
26
9
Bursaspor
17
7
4
6
28
19
9
25
10
Malatyaspor
16
5
4
7
20
24
-4
19
11
Kasımpaşa
16
5
4
7
24
29
-5
19
12
Akhisarspor
16
5
4
7
20
27
-7
19
13
Aytemiz Alanyaspor
17
5
3
9
28
33
-5
18
14
Antalyaspor
17
4
5
8
19
31
-12
17
15
Konyaspor
16
4
2
10
15
22
-7
14
16
Osmanlıspor
16
4
2
10
23
32
-9
14
17
Gençlerbirliği
17
3
5
9
20
32
-12
14
18
Karabükspor
16
2
2
12
13
28
-15
8
17. Hafta Maçları
23.12.2017
Bursaspor 1 - 1 Gençlerbirliği
23.12.2017
Demir Grup Sivasspor 2 - 1 Beşiktaş
23.12.2017
Atiker Konyaspor - Fenerbahçe
24.12.2017
Antalyaspor - Alanyaspor
24.12.2017
Kayserispor - Evkur Yeni Malatyaspor
24.12.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Trabzonspor
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Kasımpaşa - Medipol Başakşehir Fk
24.12.2017
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S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ankaragücü
17
10
4
3
26
14
12
34
2
Ç. Rizespor
17
9
4
4
35
24
11
31
3
Giresunspor
17
8
6
3
25
15
10
30
4
Ümraniyespor
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5
3
22
15
7
29
5
Adanaspor
17
7
5
5
20
23
-3
26
6
Balıkesirspor
16
7
5
4
31
25
6
23
7
Boluspor
16
7
2
7
20
16
4
23
8
Elazığspor
17
6
5
6
24
22
2
23
9
İstanbulspor
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6
5
6
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17
1
23
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Erzurumspor
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5
6
5
18
19
-1
21
11
Gazişehir G.Ant
17
4
8
5
19
15
4
20
12
Altınordu
16
5
5
6
23
23
0
20
13
Adana Demirspor
17
5
5
7
23
26
-3
20
14
Samsunspor
16
4
7
5
14
18
-4
19
15
Eskişehirspor
17
5
6
6
33
29
4
18
16
Denizlispor
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3
4
9
15
26
-11
13
17
Grandmedical Manisaspor
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5
2
9
18
26
-8
8
18
Gaziantepspor
17
1
4
12
7
38
-31
4