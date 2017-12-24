Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’un 72’nci Olağan Genel Kurulu dün gerçekleştirildi. Kongrede konuşan Başkan Muharrem Usta, yarışta yeniden potanın içinde olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Usta, “Temel problemimiz istikrar. Trabzonspor’u yönetenler ekonomik olarak kulübü sürdürülebilir durumda tutmadıkça başarılı olamayacaklardır. Trabzonspor’un ekonomik anlamda gelir elde edebilmesi için yeni projelere ihtiyaç var. Sportif olarak da inişli çıkışlı bir grafiğimiz var. Bu kadro ile sene başı iyi performansımız olmadı. Keşke sene başında teknik direktör değiştirilseydi. Teknik direktörü değiştirseydik 28 değil belki 24 belki 32 puan toplardık. Yani değiştirsen de garanti olmuyor” dedi.



Karabük’ü de yenip...

Takımın çıkışının kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Usta, “Biz kaybederken yeniden kazandık. Bir anda bir yılın adeta yok olduğunu acı şekilde hissederken şimdi hepimiz yeniden potanın içerisinde olmanın heyecanını yakaladık. Belki bu çok daha önemli başka senelere göre. Kaybederken yakalamak değeri artırır. Umarım Karabük maçını da kazanıp ikinci devreye çok daha iyi hazırlıklarla girebiliriz” ifadelerini kullandı. Genel kurulda kulübün 776 milyon lira net borcunun olduğu açıklanırken yönetimin idari ve mali ibrası oy çokluğu ile kabul edildi.