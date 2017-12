Türkiye Gazetesi

Karabükspor Trabzonspor maçı canlı anlatımı ve Karabük Trabzon maçı canlı skor kaç kaç? ile ilgili merak ettiklerinizi bu haberde derledik. Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Trabzonspor, Karabükspor deplasmanına konuk oluyor. Karabükspor Trabzonspor maçı canlı skoru ve detayları an be an bu haberde yer alacak. Ligde oynadığı 16 maçın ardından 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 28 puanla 7. sırada yer alan Trabzonspor, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 8 puanla ligin dibinden bir türlü çıkamayan Karabükspor delasmanına konuk oluyor. Rıza Çalımbay ile yeni bir ivme yakalayarak yükselişe geçen Trabzonspor'da Karabük deplasmanında tek hedef; 3 puan... Karabükspor ise kötü gidişe bir dur demek için Süper Lig'in 17. ve son haftasındaki maçta saha ve seyirci avantajını kullanarak güçlü rakibi Trabzonspor'u devirmek istiyor. Karabükspor Trabzonspor maçı canlı bilgileri ve skoru burada yer alıyor. Heyecan seviyesi bir hayli yüksek geçen Karabük Trabzon maçı canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr adresinden dakika dakika aktarılıyor.

beIN Sports ekranlarından şifreli yayınlanan Karabükspor Trabzonspor mücadelesi saat 14:00'ten itibaren naklen yayınlanıyor.

Usta: Kaybederken kazandık!

Trabzonspor’un 72’nci Olağan Genel Kurulu dün gerçekleştirildi. Kongrede konuşan Başkan Muharrem Usta, yarışta yeniden potanın içinde olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Usta, “Temel problemimiz istikrar. Trabzonspor’u yönetenler ekonomik olarak kulübü sürdürülebilir durumda tutmadıkça başarılı olamayacaklardır. Trabzonspor’un ekonomik anlamda gelir elde edebilmesi için yeni projelere ihtiyaç var. Sportif olarak da inişli çıkışlı bir grafiğimiz var. Bu kadro ile sene başı iyi performansımız olmadı. Keşke sene başında teknik direktör değiştirilseydi. Teknik direktörü değiştirseydik 28 değil belki 24 belki 32 puan toplardık. Yani değiştirsen de garanti olmuyor” dedi.





Karabük’ü de yenip...

Takımın çıkışının kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Usta, “Biz kaybederken yeniden kazandık. Bir anda bir yılın adeta yok olduğunu acı şekilde hissederken şimdi hepimiz yeniden potanın içerisinde olmanın heyecanını yakaladık. Belki bu çok daha önemli başka senelere göre. Kaybederken yakalamak değeri artırır. Umarım Karabük maçını da kazanıp ikinci devreye çok daha iyi hazırlıklarla girebiliriz” ifadelerini kullandı. Genel kurulda kulübün 776 milyon lira net borcunun olduğu açıklanırken yönetimin idari ve mali ibrası oy çokluğu ile kabul edildi.

Burak Yılmaz'ın bordo-mavili forma altındaki tek isteği: Şampiyonluk

Söz Burak Yılmaz’da... Trabzonspor’un formda golcüsü, bordo-mavili forma altındaki tek dileğinin şampiyonluk olduğunu belirtirken “Eğer bu hedefimize ulaşırsak Allah’tan başka bir şey istemem” dedi. Tecrübeli isim takımdaki genç oyuncuların fazla olması sebebiyle de “şampiyonluk” kelimesini fazla dillendirmediklerini söyledi. Ersun Yanal’ı yerin dibine sokmamak gerektiğini ve onun da takımda etkisi olduğunu vurgulayan Burak Yılmaz “Aslında Trabzonspor’un yapması gereken, böyle seri maçlar kazanmasıydı” yorumunda bulundu.

“Çok duygulandım”

Gelinen noktayı da anlatan golcü isim “Son Bursaspor maçında sahaya çıktığımda tüylerim diken diken oldu. Bizim taraftar buydu. 40 bin civarı taraftarımız geldi. Biz onları hak ediyoruz son zamanlarda. Onlar da bu galibiyetleri hak ediyorlar” dedi. Hakemlerle ilgili de eleştiride bulunan Yılmaz “Hakemler, taraftarlar, bizler, yöneticiler, hocalar hata yapıyor. Eğer bir hata oyunun içinde 2-3 defa oluyorsa oturup, düşünmemiz, konuşmamız lazım. Ben o sinir harbiyle çıkıp hakemle ilgili bir şey konuşsam ceza alacağım. Herkes kendini eleştirmeli. Hakemlerden tek isteğim; futbolcuya karşı biraz yumuşak ve iletişime açık olsunlar. Hem hata yapar hem sahada gider yaparsan o zaman iş çığırından çıkıyor” diye sitem etti.

"Arda'nın Trabzon'a gelmesini çok isterim"

Burak Yılmaz, yakın dostu Arda Turan ile ilgili değerlendirme yaptı: Çok zor ama onun Trabzon’a gelmesini çok isterim. Arda benim kardeşim. Arda, güzel bir insandır. Arda çok güzel bir çocuktur, iyi kalplidir. Türk halkının iyi, fit bir Arda’dan mahrum kalmasını istemediğim için Arda’nın Türkiye’ye gelmesini çok istiyorum. İnsanlar ne kadar üzgünse, futbolcular olarak, Dünya Kupası’nda oynayamayan bir oyuncu olarak herkesten daha çok üzgünüm. Millî takım değişim içinde, bu değişime hepimizin saygı duyması gerekiyor. Sabredip destek olup değişime açık olmalıyız.”

Çalımbay'dan ültimatom

Ligin ikinci yarısında telafisi olmayan maçlar oynayacaklarını söyleyen Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ültimatom gibi bir çıkış yaptı. Başarılı teknik adam “Yükselişimiz sürecekse ki, sürmeli. İkinci yarıda kimsenin kaprisini çekecek durumda değiliz, ayrılmak isteyene izin veririz” dedi. “Gönderilecek isimleri belirlediniz mi’ sorusuna Çalımbay “Futbolcularıma kadronun çok geniş olduğunu söyledim. Burada memnun olmayan arkadaşlarımız ayrılabilir, dedim. Gitmek isteyenlere müsaade edebiliriz. İkinci yarıda telafisi mümkün olmayan maçlar oynayacağız. O yüzden kimsenin kaprisini, suratını çekecek durumda değiliz. Bizim için ikinci yarı yeni bir lig başlayacak. Kafası burada olmayacak oyunculara ihtiyacımız yok” diye konuştu.

Beklentiler fazla

Bongonda’ya mahkeme için izin verdiğini belirten Çalımbay “Kadroya girdi ve maçtan sonra ayrıldı. Teklif getirirse gidebilir. Hangi arkadaşımız gitmek isterse izin verebiliriz” dedi. Hakemin son düdüğüne kadar mücadele eden, taraftarları mutlu eden bir Trabzonspor amaçladıklarını söyleyen Çalımbay “Göreve geldiğimiz 8. haftadan itibaren mükemmel bir grafik çizdik. Bu süreçte lideriz. Attığımız fazla yediğimiz ise 6 gol. Bunun 3’ünü de maalesef kendi kalemize attık” dedi. Oyun olarak hem defansif hem de ofansif anlamda güçlü bir takım hedefleyen Rıza Hoca “Çok güzel bir ekibim var. Buna yönetim de dâhil. Başarıyı sağlayanların en başında ise taraftar geliyor. Beklentiler fazla. Bunun için her şeyi yapacağız. Olumsuzlukları tamamen yok etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Karabük maçı zor

Rıza Çalımbay, Trabzonspor’un şampiyonluk şansı için “Fikstür bizim için büyük avantaj eğer yukarıyı hedefliyorsak daha güzeli olamaz” dedi. Rıza Hoca, bir soru üzerine “Bizim için her maç final. Karabükspor maçı da aynı, Konyaspor maçı da. Kazanmak için her şeyimizi ortaya koyacağız. Karabükspor çok mücadeleci bir takım” dedi.

Hüseyin'e forma

Antalya kampında altyapıdan 5 genç oyuncuyu A takıma katacaklarını söyleyen Rıza Çalımbay “Mustafa Akbaş ve Durica’nın ağıları var. Karabükspor maçına genç Hüseyin ile başlayabiliriz” dedi. Başarılı teknik adam “Bizim burada olmamız altyapı oyuncuları için şans. Onlara büyük önem veriyoruz” diye konuştu.

Trabzonspor, Safranbolu’da

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde son hazırlıklarını tamamladıktan sonra THY'ye ait özel uçakla Kastamonu’ya oradan da kara yolu ile Karabük’e geçmeyi planlayan Trabzonspor kafilesi kar engeline takıldı. Özel uçak ile Ankara’ya geçen buradan kara yolu ile Karabük’ün Safranbolu ilçesine gelen bordo-mavili ekip burada Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı ve Yöneticileri ile Karabük Üniversitesi'nde bulunan UniTS taraftarları tarafından otel önünde meşalelerle karşılandı. Bazı futbolcular taraftarlarla fotoğraf çektirdi.



Otele giriş yapan futbolculardan ilk olarak Yusuf Yazısı taraftarın yoğun tezahüratı sonrası dışarı çıkarak taraftara teşekkür ederken, daha sonra gelen Olcay Şahan ise taraftara üçlü çektirdi.