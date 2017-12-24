Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kasımpaşa Başakşehir maçı canlı anlatımı ve Kasımpaşa Başakşehir maçı canlı skor kaç kaç? ile ilgili aradıklarınız burada. Süper Lig'in 17. ve son haftasında zirve yarışını sürdüren Başakşehir, Kasımpaşa deplasmanına konuk oluyor. Kasımpaşa Başakşehir maçı canlı bilgileri ve skoru bu haberde yer alıyor. Ligde oynadığı 16 maçın ardından 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak Fenerbahçe ile aynı puanda (33) 2. sırada bulunan Medipol Başakşehir, 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 19 puanla 11. sırada yer alan Kasımpaşa deplasmanına konuk oluyor. Zirve yarışı açısından önemli bir karşılaşma olarak dikkat eçek Kasımpaşa Başakşehir mücadelesi, saat 16:30'da beIN Sports ekranlarından yayınlanıyor. Başakşehir'de tek hedef; Kasımpaşa karşısında 3 puanı koparmak... Kasımpaşa ise saha ve seyirci avantajını kullanarak Başakşehir'i Kasımpaşa'dan eli boş göndermek istiyor. Kasımpaşa Başakşehir maçı canlı bilgileri ve skoru bu haberde yer alıyor...

Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Geçtiğimiz hafta sahasında Antalyaspor'u 4-1 mağlup eden turuncu-lacivertliler, Galatasaray'ın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a mağlup olmasıyla 33 puanla liderlik koltuğuna oturmuştu.

Son 3 maçını kazanamayan Kasımpaşa ise 19 puanla haftaya 11. sırada girdi.

EPUREANU CEZALI

Medipol Başakşehir'de, savunmanın önemli isimlerinden Moldovalı oyuncu Alexandru Epureanu, sarı kart cezası nedeniyle yarın forma giyemeyecek.

Kart cezaları sona eren Emmanuel Adebayor ve Mahmut Tekdemir ise Kasımpaşa karşısında sahadaki yerlerini alabilecek.

CLICHY VE ATTAMAN CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de, Kasımpaşa karşılaşması öncesinde Gael Clichy ve Joseph Attamah sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

İki futbolcu, yarınki mücadelede de sarı kart görmeleri halinde, 18. haftadaki Bursaspor karşılaşmasında oynayamayacak.

Başakşehir'den transfer açıklaması

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, Süper Lig'de ilk yarının son haftasındaki rakipleri Kasımpaşa'yı deplasmanda mağlup ederek, ikinci yarıya lider başlamak istediklerini söyledi.

Saral, yaptığı açıklamada, "Geçen sene ilk yarıyı lider bitirmiştik. Bu sene de geçen seneki gibi 39 puanla olmasa da ilk yarıyı lider bitirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Kasımpaşa ile deplasmanda zorlu bir maça çıkacaklarını aktaran Mustafa Saral, "İnşallah son hafta Kasımpaşa'yı da yenerek, liderliğimizi pekiştirmek istiyoruz. Tüm hazırlıklarımız ve planlarımız bu yönde." ifadelerini kullandı.

- "Yabancı kuralı ile kalite arttı"

Mustafa Saral, Süper Lig'de takımların kadrolarında 14 yabancı futbolcuyu bulundurabildiği mevcut yabancı kuralı ile ligde kalitenin arttığını belirtti.

Saral, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında yabancı oyuncu konusunun da gündeme geldiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Yabancı kuralı değiştikten sonra uzun zamandan beri ligde ilk defa 7-8 takım potaya girdi. Ligde kalite arttı. Kalite artınca, rekabet artıyor. İkinci yarıda ciddi bir rekabet bizi bekliyor. İlk 7 takım 5 puan farkla sıralanıyor. İnşallah güzel bir ikinci yarı bizi bekliyor. Bu mücadeleden iyi bir sonuçla çıkmak istiyoruz."

- "Bir iki takviye yaparız"

Saral, transfer döneminde kulüpte büyük bir hareketlilik olmayacağının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bir iki takviye yaparız diye düşünüyoruz. Bir iki gün içinde yapacağımız toplantılarla hangi bölgelere transfer yapacağımızı belirleriz. Fazla transfer yapmayı düşünmüyoruz. Transferle ilgili şu an netleşen bir şey yok. Kasımpaşa maçından sonra kupa maçımız var. Ondan sonra her şey daha net olur."