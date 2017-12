Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? ile ilgili merak ettikleriniz burada. Süper Lig'in 16. haftasında Yeni Malatya mağlubiyetinin ardından Tudor ile yolları ayıran ve ardından Fatih Terim'i takımın başına 4. kez getiren Galatasaray, Göztepe ile ilk yarının son maçını Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacak. Peki Galatasaray Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? Ligin büyük bir bölümün lider olarak götüren, oynadığı 16 maçın ardından 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 32 puanla 3. sırada yer alan ve liderliği şuan için maç eksiğiyle Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, ligin yeni ve en çok dikkat çeken ekiplerinden Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Göztepe ise oynadığı 16 maçın ardından 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 30 puanla 6. sırada bulunuyor. Galatasaray, Fatih Terim'le çıkacağı ilk maçında Göztepe'yi devirerek hem haftayı 3 puanla kapatmak istiyor, hem de zirveden kopmamak istiyor... Peki her kesim tarafından heyecan içerisinde beklenen Galatasaray-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz ve canlı yayınlanacak? İşte GS Göztepe maçı ile ilgili merak ettikleriniz...

Galatasaray Göztepe maçı beIN Sports ekranlarından yayınlanacak. 19:30'da başlayacak GS Göztepe maçının şifresiz canlı anlatımı ise turkiyegazetesi.com.tr adresinden dakika dakika aktarılacak.

Fatih Terim: Tarihe geçmeyi severiz

Galatasaray’da dördüncü Fatih Terim dönemi dün resmen başladı. “Yuvam” dediği Galatasaray’a geri döndüğünü söyleyen Terim, 1,5 yıllık sözleşmeyi dün imzaladı. İmza töreninde ilk olarak sözü Başkan Dursun Özbek aldı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı “Galatasaray’a ömrünü vermiş ve Galatasaray’la beraber zirveye çıkıp Galatasaray’ı zirveye çıkartan Fatih Terim yuvaya döndü. Hocam dedim, böyle böyle... ‘Biliyorum başkan, derhâl hazırım’ dedi. ‘Ücret’ dedim, Ben imzamı 1974’te attım. Para konuşmam, burası yuvam’ dedi” ifadelerini kullandı. Sözü alan Fatih Terim, Başkan Dursun Özbek’e şaka yaparak başladı. Terim, ‘Başkanım bazen heyecanlanıyor’ derken bir ayrıntıyı dile getirdi.

Elimi taşın altına koydum

Terim “İki şey konuştuk, birincisi ekonomi, ikincisi süre. 20 Ocak’a kadar seçilirsiniz seçilemezsiniz, mayısta tekrar oturmak kaydıyla diye aramızda bir konuşma geçti. Bu çatı altında beni Galatasaraylılarla buluşturdukları için yönetime çok teşekkür ediyorum. Hayatım hakikaten burada geçti. Galatasaray’ın son aylardaki durumuna baktığımızda elimi taşın altına sokmam gerektiğine inandığım için bu çatı altındayım. Galatasaray markasının yeni ilkleri yapmasına ihtiyacı var. Bir an evvel kolları sıvamalıyız. Igor Tudor’a da teşekkür ediyorum ve kendisine başarılar diliyorum” diye konuştu. Daha sonra Terim, besmele çekerek sözleşmeye imzayı attı. Daha sonra soru-cevap kısmına geçildi.

Balta ve De Jong dönüyor

Takıma takviyeler yapacaklarını söyleyen Terim “İnsan kulübünün başkanından her gün telefon almıyor. Memnun oldum ve geldim. Kadroda 19-20 kişiyiz, eksiğimiz var. Sol ayaklı sol bekimiz yok, var olan da ameliyat oldu. Acil şekilde bir rapor hazırlayacağım. Sorunları biliyorum, çözümlerini de biliyorum. Mental ve fiziki yorgunluğu olan arkadaşlar gördüm. Hakan Balta’yı da De Jong’u da kampa çağırdım” dedi. “Nerede kalmıştık” teweetiyle ilgili olarak Terim, “Sorarsanız antrenmanda kalmıştık derim. Haberi orada almıştım çünkü. Galatasaray’ın muhakkak Avrupa’da olması lazım. Bunun için de sezon sonunda bulunacağımız yerler belli. 1-2 kaliteli takviyeye ihtiyaç var’ dedi.

Wenger gibi kalsaydım...

Attığı tweeti kızlarıyla planladığını da anlatan Terim “Bu kızlarımın fikriydi. Bir gün geri dönersen böyle bir şey yapalım demişlerdi. Artık sosyal medyayı daha sık kullanırım” dedi. Terim, tweetin rekor kırdığı hatırlatılınca da, “Tarihe geçmeyi severiz. Geçmişteki başarıları yukarı çıkarmak için buradayım ben. Yapacağımız işlerin başlangıç noktası olmasını umut ediyorum. Bu bir meydan okuma. Kariyerimi kaybetme korkum yok çünkü bu kariyeri Galatasaray’da yaptım. Kaybedeceksem de burada kaybederim.1996’da Wenger’le aynı dönem geldik. Onun 21. yılı Arsenal’in başında. Ben de Galatasaray’ın başında 21 yıl kalsam neler olurdu diye düşünmüyor değilim” ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da 4. Terim dönemi

Galatasaray’da sezon başından beri dillendirilen fakat lige yapılan iyi başlangıçla bir müddet rafa kalkan gelişme dün gece gerçekleşti. Başkan Dursun Özbek’in sır gibi sakladığı, sorulan soruları geçiştirdiği Fatih Terim artık yeniden takımın başında. Igor Tudor’u göndermesinin ardından seçimi erkene seçerek şaşırtıcı bir hamlede daha bulunan Özbek devre arasına yeni hocayla gireceklerini açıklamıştı. Özbek’in bu sözleri, “Hocayla çoktan anlaşmış” yorumlarına sebep olmuştu. Bu ismin Fatih Terim’den başkası olamayacağı konuşuluyordu. Beklendiği gibi oldu ve sarı-kırmızılı taraftarlara ilk müjde hocanın bizzat kendisinden geldi.

Yardımcılar Şaş ve Elmander

Dün gece saatlerinde twitter hesabından, “Nerede kalmıştık...@GalatasaraySK” paylaşımı yapan Terim’in bu gönderisi önce şaşkınlığa sebep oldu. ‘Hocanın hesabı mı hacklendi?’ soruları havada uçuşurken Terim’in kızı Merve Terim Çetin’den mesajın doğru olduğu bilgisi paylaşıldı. Ardından G.Saray Kulübü KAP’a yaptığı açıklamayla 4. Fatih Terim döneminin başladığını resmîleştirdi. Hocanın birkaç gün içinde sözleşme imzalayacağı ve Göztepe maçında takımın başında olacağı öğrenildi. Öte yandan Terim’in yardımcılarının Hasan Şaş ile Elmander olacağı belirtildi.

Efsane başarı UEFA'da geldi

Terim yönetiminde Galatasaray, Türk futbol tarihinin ilk Avrupa kupası olan UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında finalde İngiliz ekibi Arsenal’i eleyerek müzesine götürdü. Galatasaray’da 2002-2003 sezonunda başlayan ve 2003-2004 sezonunun son 8 haftasına kadar süren ikinci döneminde hiçbir kulvarda şampiyonluk elde edemeyen Terim, üçüncü döneminde üst üste 2 lig şampiyonluğu, 2 de TFF Süper Kupa şampiyonluğuna imza attı.

Unutulmaz kariyer

Sarı-kırmızılı takımın başına 4. defa geçen Fatih Terim’in kariyeri kupalarla dolu. Daha önce farklı dönemlerde toplam 3 defa Galatasaray’ın başına geçen Terim, kulübe tam 16 kupa kazandırdı. Sarı-Kırmızılı ekipte ilk kez 1996-1997 sezonunda göreve getirilen Fatih Terim, bu dönemindeki 4 sezonda sarı-kırmızılı kulübün müzesine 12 kupanın girmesini sağladı. Takımıyla ilk döneminde ligde üst üste 4 kez şampiyon olan Terim, TSYD Kupası’nda 1997-98, 1998-99 ve 1999-2000 sezonu şampiyonluklarını elde etti. Türkiye Kupası’nı 1998-99 ve 1999-2000 sezonlarında kazanan takımın başında bulunan Terim, 1996 ve 1997 yıllarında takımına Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı da kazandırdı.

Gomis biliyordu

Terim kararı açıklanmadan saatler öncesinden ilginç bir gelişme yaşandı. Bir G.Saray taraftarı sosyal medya hesabından Gomis’in gol sevincini Fatih Terim’le yaşadığı bir görsel paylaştı. Tabi ki böyle bir fotoğraf hiçbir zaman olmamıştı. Taraftar Gomis’in sarıldığı Tudor’un yüzünü kaldırmış ve yerine photoshopla Fatih Terim’in yüzünü monte etmişti. Gomis, “Bundan sonra gol sevinçlerini Fatih Terim’le yaşayacaksın” sözleriyle yayınlanan bu görseli beğenirken altına üç gülücük koydu ama renk vermedi...

İmza bugün

G.Saray Başkanı Dursun Özbek “Fatih Terim ile yarın (bugün) sözleşme imzalayacağız” açıklaması yaptı. Öte yandan Terim’in gelişi sosyal medyayı salladı. Galatasaraylı taraftarlar büyük bir sevinç yaşarken binlerce tweet atıldı.

Albayrak: AYLAVYU!..

Geçmiş dönemlerde Fatih Hoca’yla birlikte çalışan eski yöneticilerden ve camianın renkli simalarından Abdurrahim Albayrak habere en çok sevinen isimlerden oldu. Albayrak yaptığı sosyal medya paylaşımında, “OH BE OH BE. ŞİMDİ GÜZEL OLACAK. AYLAVYU” sözlerini kullandı.

Özbek’ten yeni liste

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek seçime giderken yanında tutacağı iki ismi netleştirdi: Nasuhi Sezgin ve Alper Narman. Ural Aküzüm ile Ali Yüce’nin durumu belirsiz. Özbek, diğer üyelere ise veda edecek. Başkan camianın önemli ismi Cengiz Özyalçın’ı dahi gözden çıkardı.

Turgay Kıran çekildi

G.Saray’da ocak ayındaki seçim öncesi Turgay Kıran aday olmayacağını açıkladı. Seçim kararının kulübe zarar veren bir zihniyetin ürünü olduğunu söyleyen Kıran, sosyal medya hesabından Dursun Özbek’e karşı çıkacak olan başkan adayına destek vereceğini duyurdu.

Feghouli’ye mesaj

Galatasaray’da özellikle Yeni Malatya maçındaki performansıyla eleştirilerin odağında olan Feghouli ile görüşme gerçekleştirildi. Sportif direktör Cenk Ergün, Cezayirliye “Senden beklentimiz çok büyük. Yapabileceklerini biliyoruz” ifadeleriyle mesaj verildi.

Hoş geldin partisi!

Galatasaray’ın yeni teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılıların başında 1554 gün sonra Göztepe maçında sahaya çıkacak. Tecrübeli teknik adamın dördüncü döneminin de başlangıcı olacak bu maç aynı zamanda muhteşem bir ‘hoş geldin’ partisine dönüşecek. Terim’in gelişiyle birlikte adeta coşan ve başarılı hocanın “Nerede kalmıştık?” tweetine rekor beğenide bulunan taraftarlar, Göztepe maçında Türk Telekom Stadı’na akın edecek. Kombinelerle birlikte şimdiden 47 bin biletin tüketildiği belirtilirken, bu rakamın bugün en az 50 bini bulacağı belirtildi. Terim için ayrıca özel koreografi hazırlığında olan taraftarlar başarılı hocaya “Yuvana hoş geldin” diyecek.



Yabancılar çok ısındı



Terim’in gelişi takım içinde de büyük bir heyecana sahne oldu. Igor Tudor’la büyük problemler yaşayan Maicon, Terim ile çok sıcak bir bağ kurdu ve kulübün paylaştığı Terim görselini de beğenerek bunu ifade etti. Feghouli de antrenmandan Terim ile olan fotoğrafını paylaşarak mutluluğunu gösterdi. Kadro dışı olan isimlerden Hakan Balta ile De Jong’un takıma dahil edilmesi sevinçle karşılandı. Diğer taraftan Göztepe maçını galibiyetle kapatıp takım üzerindeki köklü değişiklikleri devre arası kampına bırakmayı düşünen Terim’in, bu karşılaşmada Ndiaye’nin yerine Selçuk’a görev verebileceği belirtildi.