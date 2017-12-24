Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş ile Arda Turan arasında bir süredir devam eden görüşmelerde sona yaklaşılıyor.

KARAR ŞENOL GÜNEŞ'İN

NTV Spor'un haberine göre; Durumu değerlendiren Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in ve camianın kararına göre somut adımları atacak.

Arda'nın bu sezon Barcelona'da maç oynamaması ve son dönemde milli takımda yaşadığı sorunlar Güneş'i düşündürüyor. Ayrıca hücumun kanatlarında görev yapan Arda'nın pozisyonunda Babel, Quaresma ve Lens gibi oyuncuların olması, 30 yaşındaki oyuncunun yedek kalmasına neden olabilir.

Bu durumun takım içi dengeleri bozma ihtimali deneyimli çalıştırıcının aklındaki soru işaretlerini arttırıyor.

(Arda yıllar önce sırtında Seba yazan Beşiktaş formasını giyerek poz vermişti)

ARDA GELMEK İSTİYOR

Galatasaray alt yapısından yetişen milli futbolcunun, siyah-beyazlı camia ve taraftarlar arasında yaratacağı etki de tam olarak kestirilemiyor. Bu konudaki farklı görüşler transferin olumsuz sonuçlanmasına neden olabilir.

Kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek isteyen Arda, yönetiminin kararını bekliyor. Tarafların anlaşması halinde 30 yaşındaki oyuncu ilk aşamada sezon sonuna kadar kiralık olarak siyah-beyazlı formayı giyecek.

MAAŞINI ÖDERSENİZ KİRALAYABİLİRİZ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Barcelona'da forma şansı bulamayan milli futbolcunun siyahbeyazlı takımda form tutacağını düşünen yöneticilerin, "Arda, Şenol Güneş ile eski formuna döner. Barcelona eğer Arda'yı hazır tutmak, yeniden oynatmak isterse en iyi adres Beşiktaş olur. Ancak bunun için Barça'nın fedakarlık yapması gerekiyor. Eğer oyuncunun maaşının tamamını ya da büyük bir kısmını karşılamayı kabul ederlerse Arda'yı ocak ayında kiralayabiliriz" dedikleri öğrenildi.