Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'a 2011 yazında Arsenal'den transfer olan Emmanuel Eboue'nin şu anki yaşantısı yürek burkacak cinsten. 2015'te Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra uzun süre kulüpsüz kalan sonrasında da Sunderland ve Türk Ocağı Limasol'de forma giyen 34 yaşındaki sağ bek, şimdilerde yokluk içinde yaşıyor.

Ada basınından Daily Mirror'a konuşan Cimbom'un eski yıldızı, vergi memurlarından köşe bucak kaçtığını ve arkadaşının evinde konakladığını söyledi. Bir çamaşır makinesi bile olmayan Fildişilinin kıyafetlerini kendi eliyle yıkadığı ve otobüsle seyahat ettiği ortaya çıktı.

Eşiyle olan boşanma davasının ardından tüm mal varlığını kaybeden Eboue, üç çocuğunu da hazirandan beri göremiyor. Eboue, geçmişte imzaladığı tüm sözleşmelerle eski eşinin ilgilendiğini ve bu yüzden tüm mal varlığını kaybettiğini söyledi. Bu süreçte büyükbabasını kanserden kaybeden Eboue’nin kardeşi N’Dri Serge de bir motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

"Allah'tan bana yardım etmesini diliyorum." diyen Fildişili, "Korku içindeyim. Çünkü her an polis kapımı çalabilir" sözlerini kullandı. "Geçmişe baktığımda çok saf olduğumu görüyorum." sözlerini kullanan Eboue, kendisinden sonrakilere hikayesinin ders olması gerektiğini söyledi.

Avukat paralarını karşılamaya gücünün yetmediğini deklare eden Eboue, buna rağmen hukuki mücadelesini sonuna dek sürdüreceğini kaydetti.

“TÜRKİYE’DE 8 MİLYON EURO KAZANDIM”

Afrikalı genç futbolcuların kendisinden dersler çıkarması gerektiğini söyleyen Eboue, “Şimdi geriye dönüp baktığımda ‘Emmanuel, ne kadar safmışsın. Neden bunu daha önce düşünmedin?’ diyorum. Bu çok acı. Kazandığım parayı çocuklarım için eşime gönderdim.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de kazandığı paranın neredeyse tamamını eşine verdiğini söyleyen Eboue, “Türkiye’de 8 milyon euro’ya yakın bir para kazandım. Yaklaşık 7 milyon euro’yu eve yolladım. Eşim nereye imza atmamı istiyorsa oraya attım” dedi.

Tecrübeli futbolcu eski takım arkadaşlarını televizyonda yorumculuk yaparken gördüğünde bulunduğu durumdan utandığını söylerken İngiltere’de kendisine yardım edebilecek birilerinin olduğuna inandığını belirtti.