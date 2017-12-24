Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayserispor Evkur Yeni Malatyaspor maçı geniş özeti ile ilgili aradıklarınız bu haberde. Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor, Evkur Yeni Malatyaspor ile kendi evinde karşı karşıya geldi. 8 maçtır kaybetmeyen Kayserispor, renktaşı Evkur Yeni Malatyaspor'a kendi evinde 1-0 mağlup olarak seriyi bozmuş oldu. Malatyaspor'a 3 puanı getiren tek golü ise 45. dakikada Boutaib kaydetti. İşte Kayserispor Evkur Yeni Malatyaspor maçı geniş özeti ve Boutaib'nin attığı gol...

Geçen hafta Galatasaray'ı 2-1'le geçen sarı siyahlılar, Kayseri deplasmanında da 1-0'la güldü ve ilk yarıyı mutlu kapattı. Kadir Has Stadı'ndaki mücadelede tek gol 45. dakikada Boutaib'den geldi. Golcü isim böylece üst üste 3. maçını da boş geçmedi.

Bu sonuçla ardı ardına 2. galibiyetini alan Malatyaspor ilk yarıyı 22 puanla tamamlarken, 8 maçlık namağlupluk serisi sona eren ve evinde ilk kez yenilen Kayserispor ise 30 puanda.

Kayserispor: 0 - Evkur Yeni Malatyaspor: 1 ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN



Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Ümit Öztürk, Asım Yusuf Öz, Osman Gökhan Bilir

Kayserispor: Lung, Tiago Lopes (Dk. 46 Bia), Kana Bıyık, Atila Turan, Sapunaru, Kucher (Dk. 80 Espinoza), Badji, Şamil Çinaz (Dk. 68 Stojiljkovic), Deniz Türüç, Mendes, Umut Bulut

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Mina, Sadık Çiftpınar, Cissokho, Azubuike, Murat Yıldırım (Dk. 71 Buğra Çağıran), Aytaç Kara, Pereira (Dk. 78 Dening), Turgut Doğan Şahin (Dk. 57 Adem Büyük), Boutaib

Gol: Dk. 45 Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 60 Şamil Çinaz, Dk. 84 Espinoza (Kayserispor), Dk. 65 Chebake, Dk. 77 Mina, Dk. 82 Aytaç Kara, Dk. 84 Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor)