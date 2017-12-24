Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 17. haftasında deplasmanda Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup ederek ligin ilk devresini lider tamamladı. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Rakiple ilgili maçtan önce ligimizin müsade ettiğinde pas trafiği yapan ve hareketli olan takımlarından biri olduğunu konuştuk. Savunmadan ileriye geçişte en atak takımla mücadele edeceğimiz şekilde hazırlıkları yaptık. Artık iki on numara ile oynuyoruz. Top bizde oluyor. Ancak daha erken koparmamız gereken bir oyunda duran toptan ekibi oyuna soktuk. Ama daha sonra verdiğimiz tepkiler önemliydi. Bugün top oyunda 62 dakika geldi. Geçen hafta 30 şut atmıştık Bugün 20 şut attık. Kasımpaşa ligin fiziksel açıdan 3. takımı. Biz ise 1. takımıyız. Emre bugün 8 faulle takımın en fazla şut atan oyuncusu oldu. 2016’yı bitirirken liderdik, 2017’yi de lider bitiriyoruz. 17 lig, 10 Avrupa maçı oynadık. Beşiktaş’tan sonra ülke puanına en fazla katkı yapan takımız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Kupa maçından sonra biraz kafamızı dinleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Geçen sene bize deneyim oldu”

Geçtiğimiz seneden önemli dersler çıkardıklarına vurgu yapan Avcı, “Geçen sene bize önemli deneyim oldu. 33 hafta oyunun içinde olup 17 hafta namağlup olmak önemliydi. Türkiye Kupası’nda her iki kulvarda ikinci olduk. Ama ikinciler konuşulmuyor. Ben ve ekibim tamamen oyun gücünü geliştirmeye yönelik çalışıyoruz. Geçen seneden bugüne oyun yönümüz daha gelişti. Daha çok topa sahip olan ve hükmeden bir takım olduk. Yarış içinde ne kadar takım olursa heyecanı da o kadar artacaktır” diye konuştu.